'Izletjela' iz showa pa priznala: 'Bila sam zla prema Josipu...'

Najmlađi farmer showa 'Ljubav je na selu', Josip Tratnjak (20), sinoć je izbacio kandidatkinju Teu Hriberski (20), no njoj to, ako je sudeći po društvenim mrežama, nije teško palo.

Na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja, a jedan od njih ju je upitao: 'Jesi bila razočarana što te Josip izbacio?'.

- Mislim da se prilično moglo vidjeti da sam presretna jer sam ispala - odgovorila je Tea.

Na pitanje: 'Hoćeš li se ponovno prijaviti u neki show?', rekla je: 'Nikad više!!'

- To je sve skupa jako stresno i naporno tako da ipak ne bih, ali hvala - dodala je.

Drugi korisnik na društvenoj mreži poručio joj je da je baš bila zla prema Josipu, na što je ona odgovorila: 'Malo jesam bila previše zla, to priznajem'.

Otkrila je i kako je nakon showa ostala dobra s drugim kandidatkinjama te da joj je u realityju najbolja bila Ivanka Milutinović (43).

Jednog pratitelja na Instagramu zanimalo je kako se Tea nosi s 'hejterskim' komentarima.

- Na portalima ih ne čitam jer me ne zanimaju, a osobe koje me vrijeđaju na mom profilu odu na block listu. Vrijeđanje na svom profilu ne dopuštam!!! - jasno je dala do znanja.

