Iznenađenje u 'Životu na vagi': Ulaze stari kandidati u kuću?

Mnoga iznenađenja večeras očekuju kandidate ‘Života na vagi’. Uz to što će morati otplivati štafetu, Petar će muku mučiti s kupaćim gaćicama, koje će u jednom trenutku ‘napustiti’ njegovo tijelo, no njega to neće sputati da nastavi plivati. Ivan će dobiti poziv od supruge koja svako malo treba roditi, pa će se on i trener Mario zaputiti u Split, a Ivan će dočekati rođenje svog sinčića.

Osim izazova u kojem će jedan tim dobiti kao nagradu korištenje jacuzzija, voditeljica Marijana iznenadit će i stare kandidate koji su napustili show.

Foto: RTL Televizija

Naime, svi će biti pozvani da ponovno stanu na vagu, a hoće li to značiti da će dobiti šansu ponovno se vratiti u kuću, ne propustite doznati večeras, od 21 sat na RTL-u.

Foto: RTL

Vani je prva epizoda treće sezone Videostara, jedinog YouTube talent showa u regiji!

Ove godine vrijede nova pravila, a još stroži žiri traži onaj poseban J-faktor koji mora imati novi pobjednik.

Prijave još uvijek traju i svi koji žele mogu se prijaviti OVDJE do 22. listopada! Požurite! A sad pogledajte novu epizodu ako još niste!

KATE I WILLIAM JEDINI DRUGAČIJI OD SVIH: Što razlikuje njihov kraljevski poljubac na vjenčanju od ostalih??