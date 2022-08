Iznenada umrla 32-godišnja glumica, zvijezda filma koji je u Cannesu dobio glavnu nagradu

Južnoafrički model i glumica Charlbi Dean preminula je u ponedjeljak u New Yorku. Imala je 32 godine. Dean je bila poznata po ulogama u seriji 'Black Lightning' i filmu 'Triangle of Sadness' redatelja Rubena Östlunda (48).

Predstavnici njezine obitelji u izjavi su rekli da je Charlbi Dean umrla nakon 'neočekivane iznenadne bolesti', što je šokiralo njene obožavatelje diljem svijeta.

Rođena je u Cape Townu kao Charlbi Dean Kriek 5. veljače 1990. Veoma rano se počela baviti s manekenstvom, već sa šest godina. Uz Johna Cleesea (82) i Troyea Sivana (27) pojavila se u komediji 'Spud' 2010. godine. Istu ulogu je ponovila u nastavku filma 2013., a uskoro se pojavila u CBS-ovoj seriji 'Elementary'.

Pojavila se u filmovima 'Don't Sleep', 'An Interview With God', 'Death Race 3: Inferno', 'Blood in the Water', 'Don't Sleep', 'Porthole'. Jedna od najpoznatijih uloga bila joj je u filmu 'Triangle of Sadness' uz Woodyja Harrelsona (60) i Harrisa Dickinsona (26).

U tom filmu je glumila manekenku Yayu koja je zajedno s dečkom Carlom (Harris Dickinson) krstari svijetom visoke mode.

Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu u svibnju ove godine i osvojio je Zlatnu palmu, najveću nagradu koja se dodjeljuje na tom festivalu.

