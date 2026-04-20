Obavijesti

Show

Komentari 1
Iznenada umro glumac Patrick Muldoon. Imao je 57 godina...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Profimedia

Glumac i producent Patrick Muldoon, poznat po ulogama u serijama kao što su 'Days of Our Lives' i 'Melrose Place' iznenada je preminuo u nedjelju ujutro nakon srčanog udara, navodi Deadline. Imao je 57 godina. 

Ein Vater Unter Verdacht
Foto: IFA Film

Rođen je u San Pedru u Kaliforniji, a glumačku karijeru započeo je dok je još studirao. Pojavio se u dvije epizode sitcoma 'Who's The Boss?', a ubrzo nakon što je 1991. godine diplomirao, pojavio se u nekoliko epizoda serije 'Saved By the Bell'. 

U seriji 'Days of Our Lives' utjelovio je Austina Reeda od 1992. do 1995. godine, i kasnije od 2011. do 2012. godine. Također je bio i u seriji 'Melrose Place' kao Richard Hart od 3. do 5. sezone. Pojavio se i u nekoliko filmova kao što je 'Starship' iz 1997. godine. Njegov posljednji film 'Dirty Hands' treba izaći kasnije ove godine. 

USA - Little Dead Rotting Hood Premiere - North Hollywood
USA - Little Dead Rotting Hood Premiere - North Hollywood | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

Iza sebe je ostavio partnericu Miriam Rothbat, roditelje Deannu i Patricka Muldoona starijeg, sestru Shanu i njezinog supruga Ahmeta te njihovo dvoje djece, Halo i Arrow. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Kate se ne želi predati, a Jakov sumnja...
TJEDNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Kate se ne želi predati, a Jakov sumnja...

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna (od 20. do 24. travnja) u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Ove poznate dame ludo su se zabavljale na Coachelli, s minimalno krpica na sebi
KIM, KYLIE, HEIDI....

FOTO Ove poznate dame ludo su se zabavljale na Coachelli, s minimalno krpica na sebi

Slavne dame odlučile su se malo opustiti i zabaviti na jednom od najpoznatijih svjetskih festivala Coachella u Kaliforniji, a za taj su spektakl odabrale vrlo izazovne i nadasve zanimljive odjevne kombinacije...
ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...
ČESTO JE GOLIŠAVA

ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...

Izašla je tek druga epizoda 3. sezone HBO-ove serije 'Euforija', a dojmovi se ne stišavaju, posebice kada je u pitanju Cassie, lik koji je utjelovila Sydney Sweeney. Ona počne kreirati sadržaj koji objavljuje na platformi za odrasle, a silna golotinja šokirala je gledatelje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026