Iznenada umro glumac Patrick Muldoon. Imao je 57 godina...

Glumac i producent Patrick Muldoon, poznat po ulogama u serijama kao što su 'Days of Our Lives' i 'Melrose Place' iznenada je preminuo u nedjelju ujutro nakon srčanog udara, navodi Deadline. Imao je 57 godina.

Rođen je u San Pedru u Kaliforniji, a glumačku karijeru započeo je dok je još studirao. Pojavio se u dvije epizode sitcoma 'Who's The Boss?', a ubrzo nakon što je 1991. godine diplomirao, pojavio se u nekoliko epizoda serije 'Saved By the Bell'.

U seriji 'Days of Our Lives' utjelovio je Austina Reeda od 1992. do 1995. godine, i kasnije od 2011. do 2012. godine. Također je bio i u seriji 'Melrose Place' kao Richard Hart od 3. do 5. sezone. Pojavio se i u nekoliko filmova kao što je 'Starship' iz 1997. godine. Njegov posljednji film 'Dirty Hands' treba izaći kasnije ove godine.

Iza sebe je ostavio partnericu Miriam Rothbat, roditelje Deannu i Patricka Muldoona starijeg, sestru Shanu i njezinog supruga Ahmeta te njihovo dvoje djece, Halo i Arrow.