Izvrijeđali redateljicu: Sram te bilo, kako možeš biti licemjerna

Glumica Natalie Portman (38) na dodjeli nagrada 92. Oscara došla je u crno-zlatnoj haljini preko koje je na crvenom tepihu prebacila ogrtač s posvetom.

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Na rubu Diorova ogrtača bila su izvezena imena redateljica koje nisu bile nominirane za Oscara, a Natalie smatra da su itekako trebale biti. Redateljice koje su se našle na Natalinom ogrtaču su Melina Matsoukas (39), Kasi Lemmons (58), Lorene Scafaria (41), Marielle Heller (40) i Alma Har'el (44).

- Htjela sam im odati počast na suptilan način - objasnila je glumica. Glumičino pravo ime je Neta-Lee Herhslag. Odlučila je raditi pod prezimenom Portman jer je htjela sačuvati privatnost bliže obitelji. Portman je djevojačko prezime njezine bake.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dok su mnogi hvalili Natalien potez, drugi su ukazivali na njenu licemjernost. Naime, Natalie ima producentsku kompaniju 'Handsome charlie films', a među redateljima sedam filmova koje je ta kompanija snimila samo je jedna žena. I ta jedna je - Natalie.

What I find funny is that Natalie Portman has hired 0 (zero) women to direct the movies made using her own production company. I think there's about 7 films under her company, she hired male directors for all of them. Hollywood hypocrites are fun. https://t.co/qcI5BFJR1S