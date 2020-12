Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (51) ponovno je odgodila svadbu sa svojim zaručnikom, umirovljenim igračem bejzbola Alexom Rodriguezom (45), o čemu je govorila u talk showu voditelja Andyja Cohena (52).

- Shvatili smo da nema razloga za žurbu. Trebali smo se vjenčati u srpnju u Italiji, to smo sve detaljno isplanirali. No zbog svega što se izdogađalo odgodili smo svadbu. Italija je tada bila najgore mjesto na svijetu - ispričala je Jennifer, koja je mislila da će se za Alexa udati krajem ove godine. No okolnosti im to ponovno nisu dopustile.

- Bilo mi je sve razočaravajuće - rekla je glumica, koja je potom priznala kako im je otkazivanje vjenčanja zapravo dalo priliku da bolje razmisle o tome što oboje žele u budućnosti.

- Stvari će se dogoditi kada bude suđeno, ali onda pomisliš: 'Želimo li mi to uopće'? Okolnosti su nam dale priliku da zastanemo i razmislimo o tome - zaključila je J.Lo i dodala kako im je vjenčanje još uvijek bitno, no izjavom je 'podgrijala' sumnju kako između nje i Alexa ne funkcionira sve u najboljem redu.

Inače, Alex je zaprosio latino divu prošle godine u ožujku na pješčanoj plaži, a zaručnički prsten platio je oko sedam milijuna kuna. Prethodno su u vezi bili dvije godine.

- Sve što kaže, on to i napravi. Prvi put imam nekog kraj sebe tko želi da blistam i rastem. I radi sve da imam vremena za sebe. Sve što sam ostvarila ove godine to sam i mogla samo uz njega jer mi je davao potporu u svemu i nikad se nije osjećao ugroženo zbog toga - rekla je Lopez nedavno u razgovoru s televizijskom voditeljicom Oprah Winfrey (66).