Želi li nešto poručiti svom dragom Benu Afflecku (49) ili promovirati novi film 'Marry me', svjetska zvijezda Jennifer Lopez (52) zna kako to napraviti.

Na dodjeli 49. American Music Awards u Los Angelesu, izvela je baladu 'On My Way' iz nadolazećeg filma 'Marry Me', u kojem glumi zajedno s Owenom Wilsonom (53).

Na pozornicu se popela u haljini modne kuće Dolce & Gabbana, koja je mnoge podsjetila na vjenčanicu. Gornji dio čak malo podsjeća na Madonninu verziju vjenčanice s njezinog MTV nastupa 1984. godine.

Mnogi su se našalili rekavši da izgleda kao da će s pozornice odmah pred oltar. - Spremna je za udaju - napisala je pratiteljica na Instagramu.

- Znate mene, ja sam romantik. Oduvijek sam bila. Udavala sam se nekoliko puta. Da, još uvijek vjerujem u onu 'živjeli su sretno do kraja života', sto posto - rekla je Lopez u emisiji Today.

Nadolazeći film bi trebao izaći na Valentinovo, a inspiriran je istoimenim stripom autora Bobbyja Crosbyja, a režirala ga je Kat Coiro. Trailer je u četiri dana pregledan više od dva milijuna puta.