J. Lo otkrila: 'Ben i ja još uvijek imamo PTSP od prve naše veze'

Ljubav su obnovili nakon mnogo godina, a Jennifer Lopez (54) otkrila je nedavno kako ona i suprug Ben Affleck (51) 'oboje imaju PTSP' zbog žestoke medijske pozornosti koju su trpjeli kada su prvi puta bili zajedno.

Pjevačica i glumica, koja se trenutno priprema za izlazak svog nadolazećeg albuma 'This Is Me…Now' — nastavka njezinog albuma iz 2002., 'This Is Me…Then', i pratećeg filma, otkrila je to u novom intervjuu za Variety.

Njezin novi film dokumentirat će njezinu romansu s Benom, no stavljanje njihovog privatnog života u središte pozornosti čini je nervoznom.

Foto: Profimedia/Pool

- Doduše, sad smo stariji. Mudriji smo i znamo što je istinski važno u životu. Naučili smo i da nije toliko važno što drugi ljudi misle. Bitno je biti vjerodostojan sebi - pojasnila je Jennifer, a u najavi za film, Lopez je uključila i pismo koje joj je on napisao 2002. kada su prvi put bili zajedno.

- Kao umjetnici, moramo slijediti svoje srce. Radim nešto za što možda svi nisu mislili da je najbolja ideja, ali ja sam to morala učiniti - objasnila je dalje.

Foto: Instagram

Inače, Jennifer i Ben prvi put su počeli izlaziti nakon što su se upoznali na snimanju njihovog filma 'Gigli' 2003. godine. Tada su se upustili u romansu, ali katastrofalni rezultat na kino blagajnama koji je popratio film ocrnio je njihovu vezu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Njihov je odnos postao i pravi mamac za tabloide, dodajući još veći pritisak na vezu. Bennifer, kako su ih često nazivali početkom 2000.-ih, prekinuli su nedugo nakon što je Jennifer otkazala vjenčanje 2003. godine.

Ubrzo nakon toga ona se udala, ali i razvela od Marca Anthonyja, s kojim dijeli 15-godišnje blizance Maxa i Emme.

Foto: MIKE BLAKE

U međuvremenu, Affleck je u braku, koji je trajao od 2005. do 2018. godine, dobio troje djece s bivšom suprugom Jennifer Garner, Violet (18), Seraphinu (14) i Samuela (11).

Svoju su romansu obnovili 2021., a vjenčali su se u Las Vegasu godinu iza. Nedavno su proslavili i svoju prvu godišnjicu braka. Premda se često šuška o problemima u njihovom braku, oni na svakom javnom pojavljivanju dokažu koliko su zapravo sretni i zaljubljeni.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

POGLEDAJTE INTERVJU S BARBAROM VICKOVIĆ O SEKSUALNOM UZNEMIRAVANJU: