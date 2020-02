J.Lo plakala zbog Kobea: Srest ćemo se mi u raju jednog dana

Nakon gotovo mjesec dana od kako je u padu helikoptera poginuo Kobe Bryant i njegova kći Gianna bila je emotivna komemoracija u Staples centru za gotovo 20.000 ljudi. Govor u čast košarkaškoj legendi održao je Michael Jordana (57) koji nije moga suspreći suze od emocija.

Foto: PIXSELL

- Imati Kobeja bilo je kao imati maloga brata. Htio je biti najbolji košarkaš koji je mogao biti, a ja sam mu htio biti najbolji stariji brat koji sam mogao biti - rekao je lica prepunog suza Jordan Nakon njega na pozornicu je došao Shaquille O'Neal (47) s kojim se kroz život i prepirao, ali i mirio.

Na pozornicu je zatim stala Beyonce (38) koja mu je u čast zapjevala dvije pjesme: 'XO' i 'Halo'. UZ nju na pozornicu se se popele Alicia Keys (39), a Christina Aguilera (39) otpjevala je 'Ave Mariju'.

💜💛 @Beyonce pays tribute to Kobe and Gigi Bryant with a couple of his favorite songs pic.twitter.com/HIfTfWmtlS