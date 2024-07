J.Lo proslavila 55. rođendan, a gdje je nestao suprug? Benu Afflecku nema traga, a ni glasa

Jennifer Lopez u Hamptonsu je proslavila 55. rođendan, a njenom suprugu Benu Afflecku nije bilo ni traga, a ni glasa. Pjevačica ima rođendan u srijedu, ali je party organizirala za vikend.

Brojni su se okupili na njezinoj proslavi, a ako je suditi prema fotografijama ovo je bila tematska proslava u stilu Netflixove hit serije 'Bridgerton'. Tako je sve bilo u znaku kočija, cvijeća, elegantnih haljina, puf rukava, tijara, visokih rukavica. Među i uzvanicima su bili članovi Jenniferine obitelji, mama Guadalupe Rodriguez, kao i Sarah Jessica Parker.

*EXCLUSIVE* Jennifer Lopez's mom Guadalupe Rodríguez arrives at JLo's 55th birthday party | Foto: ROJU

Ben i Jennifer zajedno nisu viđeni od 5. lipnja, a Ben je posljednji put viđen u petak u Kaliforniji, gdje je boravio sa svojom djecom. No izvori su za DailyMail otkrili kako se Lopez trudi spasiti brak te da je razdvojenost samo dodatno učvrstila njihovu ljubav i odluku da ne odustanu.

- Ne bi provodila vrijeme s njegovom djecom i ponašala se kao majka prema njima da ne pokušava riješiti stvari s njim ili da nisu na dobrom putu - rekao je izvor dodavši kako djeca Afflecka i Lopez rade sve kako bi im pomogli da obnove svoj brak.

*EXCLUSIVE* Jennifer Lopez's Niece, Lucy Paez, and more guests are seen arriving at JLo's 55th birthday in The Hamptons, New York | Foto: ROJU

Navodno žele da se ponovno okupe prije nego što pop zvijezda 24. srpnja proslavi 55. rođendan.

- Djeca misle da su Jennifer i Ben zaista duboko zaljubljeni, kao srodne duše, i ne žele da se razvedu. Žele da sve riješe, u dobru i u zlu, kao što su njihovi zavjeti rekli, i zaista smatraju da bi trebali nastaviti s terapijom i razgovorima, čak i ako je bolno. Osjećaju da bi moglo biti više mira ako rade i govore prave stvari - rekao je izvor.

Jennifer Lopez and Ben Affleck Attend "The Mother" Premiere in Los Angeles | Foto: Profimedia/Pool

Par je nedavno stavio na prodaju svoj obiteljski dom vrijedan 60 milijuna dolara, a razdvojeni su bili i tijekom druge godišnjice braka.