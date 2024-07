'Ja kao Novosel? Fali mi dosta centimetara! Perverznjak Saša iz Bitangi još ima svoje fanove'

Jedan dan mi je zazvonio telefon i predstavio se producent Ljubo Zdjelarević. Rekao mi je da se snima film o Draženu Petroviću i pitao me bih li želio glumiti Mirka Novosela u tom filmu. To me iznenadilo uzimajući u obzir moju visinu pa sam zatražio scenarij, rekao nam je glazbenik i glumac Mile Kekin (53), koji će u novom filmu o košarkaškome Mozartu, Draženu Petroviću, utjeloviti legendarnog trenera Mirka Novosela.

