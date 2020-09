'Ja sam super s 50 ili 70 kila manje. Pretilost je vrsta bolesti'

Već na početku karijere je, govori glazbenik, doživio mobing zbog svoje kilaže. Govori kako debljina nije praktična i da kada nekuda ide uvijek razmišlja kakve su tamo stolice i hoće li nešto slomiti...

<p>Glazbenik <strong>Jacques Houdek </strong>(39) progovorio je o borbi s kilogramima koja ga prati gotovo cijeli život. U razgovoru za IN Magazin Houdek je problem s pretilošću usporedio s ovisnošću o drogama, s kojom se boriš cijeli život i ona nikad ne prestaje. </p><p>- I ovo je neka vrsta ovisnosti, bolesti, tereta - govori Houdek. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jacques Houdek komentirao je Josipinu izvedbu himne</strong></p><p>Već na početku karijere je, govori glazbenik, doživio mobing zbog svoje kilaže. Kaže kako neki kolege glazbenici nisu željeli da potpiše prvi ugovor s izdavačkom kućom upravo zbog toga. Tad ga je podržao Đorđe Novković, koji je rekao da je i s kilogramima poseban i drukčiji od drugih. </p><p>- Naravno da nisam super. Super sam s 50 ili 70 kilograma manje, i dalje sam bucmast, ali mi se malo lakše kretati i pjevati - kaže Jacques te tvrdi kako ga debljina sputava u mnogo toga što bi mogao dati. </p><p>Glazbenik se osvrnuo i na komentare drugih u vezi njegove kilaže.</p><p>- Znam što se dogodi kad me netko nije vidio neko vrijeme pa mi kaže: 'Joj, što si se udebljao'. Pa znam ja to jako dobro. Imam vagu još uvijek i imam nekoliko ogledala - govori Jacques, koji kaže kako su ljudi 'liječnici' čim vide nekog pretilog.</p><p>Napominje kako nije fan brze hrane. </p><p>- Mislim da je krajnje neljubazno kada nekog sretnete pitati 'kako to izgledaš, kada ćete se ženiti'. To je rub nepristojnosti - rekao je. </p><p>Govori kako debljina nije praktična i da kada nekuda ide uvijek razmišlja kakve su tamo stolice i hoće li nešto slomiti. </p>