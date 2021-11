Britanska nogometna zvijezda Jack Grealish (26) i TV voditeljica Emily Atack (31) navodno se posljednjih tjedana u viđaju u tajnosti, iako je Jack u vezi sa Sashom Attwood (25), piše Daily Mail.

Jack, koji hoda sa Sashom Attwood, navodno je zvao i slao poruke prijateljici Emily svaki dan otkako su prije šest tjedana počeli čavrljati preko Instagrama.

- Emily je gledala Jacka na Euru i primjetila je da je u dobroj formi. S druge strane, on je njezin obožavatelj otkako je glumila u komediji 'The Inbetweeners' - rekao je izvor za The Sun.

- Počeli su se dopisivati na Instagramu, zatim su razmijenili brojeve i prešli na WhatsApp i FaceTime. Jack ju je zvao gotovo svaki dan i bio je prilično otvoren u vezi toga - ispričao je spomenuti izvor, te dodao kako su nogometaš i voditeljica postali dobri prijatelji.

- Puno su na FaceTimeu, a on je trči poput malog psića oko nje. Jako je slatko. Mnogo se smiju zajedno - rekao je.

Nakon što su u rujnu razmijenili brojeve, Jack i Emily navodno su se družili u hotelu Lowry u Manchesteru, uoči pobjede Mancherster Cityja nad Bruggeom.

Podsjetimo, nakon poraza u finalu Eura, Jack Grealish je s djevojkom Sashom mir potražio u Grčkoj gdje je boravio neko vrijeme, a pred kraj odmora zaputio se u najpoznatiji hrvatski grad na obali, Dubrovnik.