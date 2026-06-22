Jack White u Zagreb je stigao povodom svog nastupa na INmusic festivalu, gdje je jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg izdanja
Jack White se prije INmusica fotkao sa svojom skulpturom
Legendarni američki glazbenik i jedan od najutjecajnijih rock autora današnjice, Jack White (50) uoči svog nastupa na ovogodišnjem INmusic festivalu, zaustavio se u centru Zagreba pa pozirao ispred zagrebačkog kafića The Beertija u Hatzovoj ulici, poznatog po svojoj rock atmosferi i skulpturama glazbenih velikana.
Fotografije na kojima pozira pored svoje skulpture objavio je na društvenim mrežama, a fanovi su bili oduševljeni-
Jack White u Zagreb je stigao povodom svog nastupa na INmusic festivalu, gdje je jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg izdanja. Osnivač kultnih The White Stripes, član bendova The Raconteurs i The Dead Weather te višestruki dobitnik nagrade Grammy, već desetljećima slovi za jednog od najkreativnijih i najutjecajnijih glazbenika na svjetskoj rock sceni.
Njegov dolazak u Zagreb i spontano fotografiranje ispred jednog gradskog kafića još jednom potvrđuju kako hrvatska metropola, osobito tijekom INmusica, postaje nezaobilazna destinacija brojnih svjetskih glazbenih zvijezda.
*uz korištenje AI-ja
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