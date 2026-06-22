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SVRATIO DO CENTRA

Jack White se prije INmusica fotkao sa svojom skulpturom

Piše Stela Kovačević,
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Jack White se prije INmusica fotkao sa svojom skulpturom
Foto: Facebook

Jack White u Zagreb je stigao povodom svog nastupa na INmusic festivalu, gdje je jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg izdanja

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Legendarni američki glazbenik i jedan od najutjecajnijih rock autora današnjice, Jack White (50) uoči svog nastupa na ovogodišnjem INmusic festivalu, zaustavio se u centru Zagreba pa pozirao ispred zagrebačkog kafića The Beertija u Hatzovoj ulici, poznatog po svojoj rock atmosferi i skulpturama glazbenih velikana.

Fotografije na kojima pozira pored svoje skulpture objavio je na društvenim mrežama, a fanovi su bili oduševljeni-

Jack White u Zagreb je stigao povodom svog nastupa na INmusic festivalu, gdje je jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg izdanja. Osnivač kultnih The White Stripes, član bendova The Raconteurs i The Dead Weather te višestruki dobitnik nagrade Grammy, već desetljećima slovi za jednog od najkreativnijih i najutjecajnijih glazbenika na svjetskoj rock sceni.

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Foto: Curtis Hilbun / AFF-USA.COM/PRES

Njegov dolazak u Zagreb i spontano fotografiranje ispred jednog gradskog kafića još jednom potvrđuju kako hrvatska metropola, osobito tijekom INmusica, postaje nezaobilazna destinacija brojnih svjetskih glazbenih zvijezda. 

*uz korištenje AI-ja

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