Jack White se prije INmusica fotkao sa svojom skulpturom

Legendarni američki glazbenik i jedan od najutjecajnijih rock autora današnjice, Jack White (50) uoči svog nastupa na ovogodišnjem INmusic festivalu, zaustavio se u centru Zagreba pa pozirao ispred zagrebačkog kafića The Beertija u Hatzovoj ulici, poznatog po svojoj rock atmosferi i skulpturama glazbenih velikana.

Fotografije na kojima pozira pored svoje skulpture objavio je na društvenim mrežama, a fanovi su bili oduševljeni-

Jack White u Zagreb je stigao povodom svog nastupa na INmusic festivalu, gdje je jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg izdanja. Osnivač kultnih The White Stripes, član bendova The Raconteurs i The Dead Weather te višestruki dobitnik nagrade Grammy, već desetljećima slovi za jednog od najkreativnijih i najutjecajnijih glazbenika na svjetskoj rock sceni.

Foto: Curtis Hilbun / AFF-USA.COM/PRES

Njegov dolazak u Zagreb i spontano fotografiranje ispred jednog gradskog kafića još jednom potvrđuju kako hrvatska metropola, osobito tijekom INmusica, postaje nezaobilazna destinacija brojnih svjetskih glazbenih zvijezda.

*uz korištenje AI-ja