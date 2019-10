Jack zaveo tuđu natjecateljicu: To mu je samo utješna nagrada

Martina i Marijana stigle su držeći se za ruke, poručivši da ih nitko ne može razdvojiti, a zajedničkim su snagama odlučile da će čitavu večer ignorirati Srećka i Antoniju.

- Dok smo ulazili i prilazili stolu, osjećala sam se užasno - komentirala je Antonija njihovo ignoriranje, dok je Srećko priznao kako mu je bilo drago vidjeti samo Martinu. Danielove Ivana i Maja komentirale su da se vesele što će vidjeti farmera, a Marijana ih je iznenadila viješću da stiže sa svojom novom djevojkom Dunjom. '

Foto: Tea Belak

- Učinila mi se kao vrlo pozitivna osoba i ima sve moje pluseve - dala je svoj blagoslov novom paru Ivana. Darinkini Pepo i Darko, iako su se izvrsno proveli u Čileu, priznali su da baš i nisu uzbuđeni što će ju ponovno vidjeti.

- Ne 'kuži' ona našu zafrkanciju - dodali su momci. Sonja i Gordana jedva su čekale zagrliti Barbaru, no Marijani su priznale da ih neki Dominovi potezi nisu nimalo impresionirali.

- Iznenadilo me kad sam čuo da ću se trebati opet s njima naći… Malo sam se i uplašio jer sam znao da će opet nešto pokušati sa mnom, napasti me - priznao je Domino. No za iznenađenje večeri pobrinuo se Jack koji je, dok su se njegove djevojke srdačno pozdravljale, uzeo stolac i preselio se kod Srećkove Marijane, ignorirajući ih.

Foto: Tea Belak

- Kad je prije uspio naći novu djevojku - u šoku je bila i Tina. Marijana je priznala da su se Jack i ona počeli družiti i izvan kamera te da su se nekoliko puta našli u Zagrebu, a Jack je rekao da je samo slušao svoje osjećaje jer mu se Marijana javila onda kad je bio najusamljeniji i jedina ga pitala kako je.

Ana je pak sve to protumačila kao osvetu nakon što je Jacku rekla da je našla dečka u Zagrebu.

- Ja sam zbog njih presretna i ja ovdje izlazim kao pobjednica! - objasnila je Karolina. Marijana je zatim pustila kratki prilog o događajima u Kanadi. Iako je tijekom videa bilo poprilično jasno da su za vrijeme boravka na farmi Marijana i Martina jedna drugu u više navrata ogovarale, novopečene prijateljice nisu dale da im išta pokvari dobro raspoloženje pa je svaki novi viđeni trač značio samo jedno – njihov novi zagrljaj.

Foto: Tea Belak

Antonija je priznala da su je šokirali komentari koje je čula i vidjela te da s ostalim djevojkama ne želi više imati nikakav kontakt. '

- On nema obraza, nema ga ni ona… Zato su se našli, kompatibilni su - nije prestajala Marijana s uvredama koje su se nastavljale nakon svake Srećkove ili Antonijine rečenice. Sljedeći prilog bio je onaj iz Ekvadora, a nakon njega ništa više nije bilo isto.

- Kako je video prolazio, osjećala sam se…odvratno - priznala je Dunja koja je napokon imala priliku vidjeti što se sve događalo na imanju, dodavši da joj neke scene između Daniela i Tanje koje je vidjela ne izlaze iz glave. Ivana i Maja molile su je da razmisli nazvavši Daniela odličnim dečkom, no njihova je ljubavna budućnost ipak ostala visjeti u zraku.