'Jackson me dirao dok su mi roditelji spavali u sobi pored...'

Dokumentarac “Napuštajući Neverland” o pričama Jamesa Safechucka (41) i Wadea Robsona (36), koje je Michael Jackson navodno seksualno zlostavljao, otkrio je mračne tajne kralja popa.

- Bio je nježan, drag, pomogao mi je u karijeri i s mojom kreativnošću, ali istodobno me seksualno zlostavljao kad sam imao samo sedam godina - izjavio je na početku filma Robson. Safechuck je upoznao Jacksona na zajedničkom snimanju reklame i ubrzo su se zbližili.

Foto: Youtube/screenshot

- Mislim da je bio sretan sa mnom. Smijao se, bili smo na neki način prijatelji - počinje svoju priču James, kojeg je Michael prvi put odvojio od roditelja kad je dječaka frizerka dovela Jacksonu u sobu da se upoznaju. Ubrzo je Jackson telefonom često nazivao obitelj, zvao ih na večere, davao novac, a sve kako bi vidio malog Jamesa.

Foto: Youtube/screenshot

- Družili su se kao najbolji prijatelji. Bilo je puno igre, tuče jastucima, dječačkih stvari. Prvi put je spavao u sobi s Michaelom na Havajima, gdje smo bili njegovi gosti. Držala sam se postrance jer su dečki tako željeli, a i nisam im htjela smetati. Nisam tad ništa slutila - pojašnjava Jamesova majka u filmu. Uskoro je sedmogodišnji James čitavo ljeto provodio s kraljem popa na turneji. Roditelji su postali sumnjičavi, no nisu ništa poduzeli, a dječak nije govorio ništa ružno o Michaelu.

Foto: Youtube/screenshot

- Isprva, kad bih se probudio, on nije bio u istoj sobi, no poslije je ostajao spavati sa mnom, a ubrzo su počele i seksualne aktivnosti. Dodirivao me, pokazao mi što je masturbacija, oralni seks te je nakon toga sve u našem odnosu postalo u službi seksa, a ja sam bio tu da ispunjavam njegove maštarije - prisjeća se Safechuck, koji tvrdi kako mu je Jackson rekao da za njihove male tajne nitko ne smije saznati.

Foto: Youtube/screenshot

James i njegova obitelj postali su i prvi gosti imanja Neverland.

- Darivao mi je nakit, skrivali smo se od drugih po golemom imanju i imali lažno vjenčanje, na kojemu mi je Michael dao pravi prsten - tvrdi Safechuck.

Foto: C3396/DPA/PIXSELL

Sličan scenarij prepričava i druga žrtva, Wade Robson, koji je kao dječak s obitelji iz Australije dolazio na Michaelovo imanje nakon što je kralj popa primijetio njegov talent.

- Počeo sam spavati s njim u krevetu sa sedam godina, bio je moj idol. Kad bismo morali ići, Michael je plakao, preklinjao nas da ne idemo. Upoznao me s pornografijom i želio je da radimo stvari koje su se tamo pojavljivale. Često dok bi roditelji bili u sobi pokraj. Govorio mi je da nikome ništa ne pričam - rekao je Robson.