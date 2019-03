'Jackson se trčao šminkati u toalet nakon spolnih odnosa...'

Nakon što je dokumentarac 'Leaving Neverland' o optužbama na račun Michaela Jacksona izazvao burne reakcije gledatelja, u javnost su 'procurili' detalji iz knjige 'The Magic and The Madness' koji se odnose na ljubavni život preminulog 'kralja' popa i njegove supruge Lise Marie Presley (51), ujedno i kćeri legendarnog Elvisa Presleyja.

Jackson i Lisa Marie bili su u braku vrlo kratko, odnosno od 1994. do 1996. godine, a kako u knjizi piše J. Randy Taraborrelli, inače dobar prijatelj preminulog glazbenika, postoje 'škakljivi' detalji o njihovom seksualnom životu. Te iste detalje sam mu je povjeravao Jackson.

- Prvi put kad je nakon seksa upalila svjetlo, on je skočio iz kreveta i otrčao u kupaonicu kako ga ne bi mogla vidjeti. Vratio se 20 minuta kasnije, kompletno našminkan, noseći svileni ogrtač. Volio je nositi nakit u krevetu. Često su igrali seksualne igrice i glumili određene uloge, ali Lisa nikad nije rekla koje su to točno uloge bile - napisao je u svojoj knjizi Taraborrelli.

Usput je spomenuo i to da Lisa nikad nije vidjela supruga bez šminke, a ako bi ga kojim slučajem željela iznenaditi, on bi bio prestravljen.

- Lisa ga je jednom prilikom pokušavala iznenaditi, ali on bi svaki put vrisnuo: 'Nemoj me gledati' i odmah otrčao u kupaonicu - rekao je Taraborrelli.

Kako prenosi britanski Daily Mail, James Safechuck, jedan od muškaraca koji su Jacksona optužili za seksualno zlostavljanje, rekao je da mu je sam pjevač tvrdio da je njegov brak s Lisom 'samo predstava za javnost te da između njih ne postoji ništa osim velikog prijateljstva'.

Kako je tvrdio, Jacksonu je bilo stalo isključivo do Lisinog novca i zarade od očeve glazbe.

