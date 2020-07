Jacksonova kći: 'Tata me zezao kad bih dugo gledala neku curu'

Dok je odrastala, bilo joj je teško shvatiti svoju seksualnost jer je na televiziji vidjela muškarce i žene zajedno, a ona je osjećala suprotno. Paris tvrdi da je njen otac vrlo brzo shvatio o čemu se radi

<p>Kći kralja popa, glazbenika <strong>Michaela Jacksona</strong>, <strong>Paris Jackson</strong> (22) progovorila je o svojoj seksualnosti i otkrila da ju je zbog toga zadirkivao njen otac. Na Facebooku Watchu je objavila video 'Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn' i govorila o prijašnjim vezama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šokantne optužbe protiv Jacksona u dokumentarcu</strong></p><p>Iako se izjasnila da je gay, Paris je u vezi s Gabrielom Glennom i priznaje da nikad nije mislila da će završiti s muškarcem u vezi.</p><p>- Mislila sam da ću se udati s nekom curom, hodala sam s više cura nego muškaraca - istaknula je i nastavila: </p><p>- Javnost zna samo za tri veze koje su potrajala i to su bile s muškarcima, ali ne znaju za većinu veza u kojima sam bila.</p><p>Ispričala je i kako je prije nego je započela s Gabrielom, hodala i s muškarcem koji je imao vaginu i tako objasnila da uopće nije bitno 'što imaš u hlačama'. </p><p>Dok je odrastala, bilo joj je teško shvatiti svoju seksualnost jer je na televiziji vidjela uglavnom muškarce i žene zajedno, a ona je osjećala nešto suprotno. Paris tvrdi da je njen otac vrlo brzo shvatio o čemu se radi. </p><p>- Mislim da je osjetio energiju i onda bi me, ako bih predugo gledala u djevojke u časopisima, zafrkavao na isti način kao i brata govoreći: 'Oh, našla si djevojku' - prisjeća se i priznaje da je bila sretna što je to shvatila od malih nogu. </p><p>Njen otac preminuo je s 50 godina 2009. godine, zaradio je silno bogatstvo tijekom svoje karijere, a njegovi fanovi još se ne mogu pomiriti s činjenicom da ga nema. </p><p> </p><p> </p><p> </p>