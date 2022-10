Jacques Houdek kritizirao žiri u 'Supertalentu': Tamo sjede ljudi koji ne znaju. To je amaterski

Supertalent? Hm. Joj, joj.... Nemrem. Količina oduševljenja dijela 'stručnog' žirija pjevanjem ove tamnopute 'vokalistice' je upravo nevjerojatna. Skoro nevjerojatna kao i količina gluposti koje su u stanju izgovoriti ponekad, rekao je pjevač Jacques Houdek (41) na izvedbu pjevačice Digne Mbepere podrijetlom iz Tanzanije. Djevojka je nastupila u trećoj epizodi nove sezone 'Supertalenta' i od žirija dobila samo komplimente.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Izvedbom pjesme 'I Will Always Love You' dokazala je, kako su joj rekli, da joj je mjesto na pozornici. Fabijan Pavao Medvešek istaknuo je koliko je njezina izvedba bila lijepa, dirljiva i posebna te se uz Davora Bilmana složio da ponovno želi čuti Dignu u sljedećem nastupu. Martina Tomčić joj je poručila da su suze dobre jer nas mogu izliječiti i da ima talent koji je ovom showu potreban.

Foto: Luka Dubroja

Ipak, Houdek se sa žirijem nikako nije slagao.

- To se dogodi, kad u panelu sjede neki ljudi koji, jednostavno, ne znaju. Pjevanje nije - tu i tamo pogoditi visoki ton. Malecka je slatka, ali doista nije ništa posebno... Koliko samo mi imamo boljih, daaaaleko boljih mladih pjevača i pjevačica... Ovo stvarno nije bilo ništa posebno. Loš pokušaj imitacije Whitney Houston. A onda još i pjesma “I will always love you”... joj, mene joj! Karikirano, nesigurno, traljavo... Umjetnički i tehnički nikakvo. Amaterski - pojasnio je Jacques. Dodao je kako je 'Supertalent' emisija u kojoj se traži 'super' talent pa da mora ima neka posebna mjerila, kriterije...

Foto: Luka Dubroja

- Gdje je stručnost? Samo gomila usuda, bez pokrića. To ja vidim i čujem. Eto - zaključio je. Njegovi su se pratitelji složili pa dodali kako je Houdeku mjesto u žiriju.

- Tamo u žiriju bi trebao sjediti ti i ljudi poput tebe koji su i sami supertalent - pisali su.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

