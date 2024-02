Jacques Houdek se osvrnuo na Doru: 'Najbolji vokal je Kedžo. Najgori? Hmm, pa definitivno...'

Jacques Houdek, hrvatski predstavnik na Eurosongu 2017., osvrnuo se na sinoćnje finale Dore.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Otkrio je tko su mu bili favoriti, a jednom je kolegi uputio oštru kritiku.

- Dora odgledana i odslušana. Čestitke svima na nastupima! Sjajnih nastupa je večeras bilo; nekoliko odličnih “novih” imena, moram izdvojiti Stefany, Marcelu, Natalie i Laru, te svakako želim pohvaliti Alena i Vinka! Super pjesmu ima mladi Eugen, nažalost dobra vokalna izvedba je izostala. Grupe Pavel, Vatra - odlične pjesme - započeo je Jacques.

- No, po meni, za cirkus koji se zove Eurosong - najbolji izbor ove godine je svakako Baby Lasagna - sve skupa je zaista jako uvjerljivo, svježe, sve gori od energije na sceni! Ako slučajno to ne bi bio on, onda svakako neka to bude Let 3, Seve i pilići - oops they did it again!! Sretno, neka pobijedi najbolji! - dodao je.

- P.S. Najbolji vokal Dore je definitivno Damir Kedžo, iskrene čestitke! Jako zahtjevna pjesma, ali Damir je sve to odradio zaista na svjetskom nivou. Bravo! A najslabiji… hm… Ivan Dečak. Sad će netko reći - ali on je bio mentor u The Voiceu… Da, jest… i ja se godinama pitam - kako? Nezanimljiv vokal, jako ograničen raspon glasa, nije u stanju otpjevati ni pjesmicu od par tonova bez teškog naprezanja - zaključio je Jacques.

Prisjetimo se, Jacques je 2017. zapjevao na čak tri jezika; hrvatskom, engleskom i talijanskom u pjesmi 'My Friend', a plasirao se 13.