<p>Pjevač <strong>Jacques Houdek</strong> (39) i njegova supruga <strong>Brigita</strong> prije samo nekoliko dana puni su entuzijazma u školu ispratili svog prvašića, sina <strong>Davida</strong> (7), a sve su ovjekovječili i prigodnom fotografijom, no Houdek je sa svojim prijateljima podijelio kako zasad ne ide sve po planu. </p><p>- Kaj se napravi kad ti klinac veli da on danas NE ŽELI IĆI U ŠKOLU? Napominjem da se radi o PRVAŠIĆU, koji je u ponedjeljak tek krenuo u školu. Upravo drami da ga “boli grlo”, a Brigita ga je malo prije uhvatila kak si u kupaoni fenom zagrijava čelo!?!?!?! Dakle... Šokirani smo, otkud, kak? Pa takve ideje da mu sa 7 godina padaju na pamet??? Znali smo mi da je on “mustra”... ali ipak... Ovo je neka sasvim nova razina huliganstva in the making. Bože, pomozi nam! A kakva su vaša iskustva sa “školskim radostima? Pišite nam tips and tricks - napisao je Jacques na svom Facebooku profilu.</p><p>Dobio je puno savjeta roditelja koji ga prate, a koji su i sami prošli kroz slično iskustvo s vlastitom djecom. Neki komentari nasmijali su okupljene, a zaključak je da je riječ o uobičajenim dječjim 'mušicama'. </p><p>Brigita i Jacques ovog su ljeta proslavili 15. godišnjicu braka. Vjenčali su se 9. srpnja 2005. u crkvi blaženog Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici, a uz sina Davida u braku su dobili i 14-godišnju kćer <strong>Sofiju</strong>. </p>