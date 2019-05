Jacques 'napao' kritičare pa nahvalio sebe kao glazbenika...

Ja sam financirao projekt svojim novcem, ja sam napisao pjesmu, ja sam organizirao cijeli tim, ja sam ostavio svoju karijeru na čekanju, ja sam pokazao koliko sam velik, ja sam se predao ovome, oglasio se nakon neuspjeha s Rokom Blaževićem (19) na Eurosongu Jacques Houdek (38) i opleo po medijima zbog, po njemu, 'nefer izvještavanja'...

Zasmetalo je ovom velikanu, kako sam sebi tepa, to što je dio medija objavio kako je svojeg štićenika 'ostavio u Varšavi'. Što nije sporno. Jer Roko je došao kasnijim letom od Houdeka iz Tel Aviva. A tijekom boravka u Izraelu imali su zaista punu podršku cijele države.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Na Eurosongu me svi znaju jer sam ne tako davno tamo očito ostavio traga, pa što sam ja to onda trebao - sakriti se, nestati, odbiti dati izjavu za medije? Odbiti otpjevati pjesmu na događaju koji je naše veleposlanstvo za nas organiziralo? Možda nisam kao autor trebao ni ići u Tel Aviv? Ne znam što se to očekivalo od mene, da postanem nevidljiv? Ja sam itekako karizmatičan čovjek, da, imam talent, imam stav i mišljenje, jako sam prodoran i bez da se trudim - nastavio je s pohvalama na vlastiti račun Jacques, koji, eto, svoje 13. mjesto s pjesmom 'My Friend' smatra nekakvim epohalnim uspjehom.

Da bude jasno, Jacques je projekt 'Roko' financirao do trenutka njegove pobjede na Dori.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Financirao sam cijeli projekt vlastitim novcem, pripremio ga za Doru - na kojoj smo najpoštenije pobijedili, od žirija i od publike - napisao je Houdek, a iz HRT-a su nam pojasnili kako su nakon toga oni preuzeli financiranje.

- HRT je odgovorno snosio sve predviđene i planirane troškove, koje je dužan snositi kako za članove Delegacije RH tako i za realizaciju čitavog projekta - pri Izboru za pjesmu Eurovizije 2019. - stoji u odgovoru koji smo dobili s HRT-a.

A u svoju obranu, u slučaju neprolaska u finale, krenuli su Jacques i njegov tim i prije Rokova nastupa na Eurosongu.

Foto: Facebook

- Točno je tri mjeseca prošlo od apsolutne pobjede na Dori. Iza nas je mukotrpan period, ali period koji nas je sprijateljio i povezao u obitelj. Iskreno, pokušali smo se što manje obazirati na hejterske komentare, koji su u 99 posto slučajeva dolazili iz Hrvatske. No s toliko iskustva znamo da je manjina uvijek glasnija, stoga smo se prepustili jakoj energiji tihe većine koja je dolazila do nas - poručio je Rokov menadžer Mihovil Bek nekoliko sati prije nastupa mladog Splićanina.

Foto: HRT

Sam nastup prošao je uz poteškoće. Nakon što je otpjevao svoju pjesmu, Roko se uključio na Instagram te poručio obožavateljima 'kako ga je na početku nastupa gušio dim'.

Njegova glasovna izvedba bila je na visini zadatka, ali Europi, očito po glasovima, nedovoljno zanimljiva. Samo što se očito Jacques s tim ne može pomiriti...

POGLEDAJTE VIDEO: