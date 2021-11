Dijete mora, dok pijeva, zamislite, kao i dok govori, zvučati kao dijete. Sve ostalo je jednostavno krivo, poručio je Jacques Houdek (40) na društvenoj mreži.

Bio je to dio objave koju je pjevač posvetio 'stručnim' članovima žirija, kako ih je sam prozvao.

- Kada dijete pjeva i zvuči kao odrasla osoba, onda je to prvi znak za uzbunu - oštar je bio Jacques.

Njegovi pratitelji složili su se s njim te su ga podržali u komentarima.

- Slažem se! U plesnom odgoju bi trebalo vrijediti isto! - napisao je pratitelj.

- Kao profesor pjevanja, cijelo vrijeme to govorim. Bravo, Jacques - poručio je drugi.

- Bravo, napokon da netko kaže da je car gol. Degutantno je gledati djecu u izdanju odraslih - oštar je bio čitatelj.

Jacquesove riječi imaju temelja s obzirom da je bio i sam član žirija The Voice i Zvijezda.

Glazbenik je u emisiji 'Living Room Acoustic' Narodnog na svoj način otpjevao pjesmu 'Rolling In The Deep', hit britanske pjevačice Adele (33).

- Adele je uvijek izazov, sad se vratila u velikom stilu. Ona je zapravo moja mlađa sestra, samo ona to još ne zna, možda da joj vi nekako prebacite tu informaciju. Htjeli smo dati 'hommage' s ovom pjesmom. S 'Rolling In The Deep' se više možemo identificirati, iako smo mi ovdje više 'Rolling In The S*it', ali dobro - objasnio je dobro raspoloženi Jacques svoj izbor pjesme.