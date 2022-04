Jada i Will javno o njezinoj aferi i periodu razdvojenosti: 'Nisam htio više nikad razgovarati'

Nakon što je oskarovac Will Smith (53) ošamario komičara Chrisa Rocka (57) na nedavnim Oscarima kako bi obranio suprugu Jadu Pinkett Smith (50), zamršeni hollywoodski brak ponovno je pod povećalom javnosti. Iako mnoštvo obožavatelja smatra da je sve bio namješteno, otvoreni brak koji je Will priznao prošle godine u fokusu je mnogima. Par je u Jadinoj emisiji 'Red Table Talk' pustio javnost u svoju intimu 2020. godine.

- Bili smo razdvojeni, a ja se tako dugo nisam osjećala dobro. Trebalo mi je to - objasnila je Jada kako se zbližila s mladim reperom, prijateljem njihova sina Jadena (23).

Will je zatim priznao da je zbilja mislio da su završili te da je pravo čudo da sad razgovaraju.

- Mislio sam da više nikad neću razgovarati s tobom - rekao je i prisjetio se da joj je obećao da će ju voljeti u dobru i zlu.

- Sjećam se toga, no nisam mislila da je to moguće u takvoj količini - rekla je Jada, a potom su kroz šalu svoj brak okarakterizirali kao 'loš brak do kraja života'.

Par je danas u otvorenom braku, a čini se da tako uspijevaju funkcionirati. Vjenčali su se 1997., a zajedno imaju sina Jadena i kćer Willow (21).

Jada u svojoj emisiji često otvara tabu teme o kojima raspravlja s članovima obitelji i slavnim gostima.

