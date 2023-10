Jada Pinkett Smith o šamaru na Oscarima: 'Krivili su mene za to i širili laži da sam varala Willa'

Jada Pinkett Smith (52) nedavno je otkrila kako ona i njezin suprug Will Smith (55) već sedam godina žive odvojeno, a za People je komentirala i incident na dodijeli Oscara 2022. godine u kojem je Will ošamario komičara Chrisa Rocka.

Komičar se tada našalio s Jadom i njezinom kratko ošišanom kosom, što je rezultat njene bitke s alopecijom. Nakon šamara, krenule su i glasine da je Jada nagovorila Willa da učini nešto.

- Nevjerojatno je kolike je razmjere to poprimilo. No, u jednu ruku, razumijem. Obzirom na lažni narativ koji je kružio o tome da sam preljubnica i da sam varala Willa - rekla je Jada.

- Kada pogledate ljudsku narav, ljudi jednostavno moraju uvijek nekoga kriviti. Ljudi nisu znali što stoji iza svega toga i nije me iznenadilo to što su me svi krivili - dodala je.

Jada je ispričala kako je isprva mislila da se radi o skeču.

- Mislila sam 'Nema šanse da bi Will to napravio'. No tek kad se krenuo vraćati prema svojem mjestu, shvatila sam da nije skeč - rekla je.