Bilo je to 1981. u Cannesu, na jednom after partyju u tri ujutro. Tamo je bio Jack Nicholson i normalno oko njega svi fotografi. Toliko smo ga bili izludili da se predao i pozirao s nama. Rekao je ‘vi ste moji prijatelji’.

Ispričao nam je to splitski fotograf s holivudskom adresom Jadran Lazić. U subotu ima otvorenje izložbe svojih fotografija i promociju fotomonografije “Jadran Lazić: 50 godina fotografije” u galeriji Kamernog teatra 55 u sklopu 27. Sarajevo Film Festivala. Postavljanju izložbe pomogao je i direktor Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović. Najviše ga je oduševila upravo ta Lazićeva fotografija.

- Jadran i ja veliki smo prijatelji i beskrajno sam zahvalan što nas je počastio sa svojom izložbom. Imati ovako grandioznu izložbu u Sarajevu i to u vrijeme Sarajevo Film Festivala je grandiozna stvar. Dogovori oko izložbe trajali su sat vremena. Što je čovjek u svom poslu veći to je jednostavniji. Slika Jadrana i Jacka Nicholsona asocira me na moju mladost i djetinjstvo. Vjerujem da će me Jadran jednom uslikati - našalio se Hadžihafizbegović.