Jadranka Kosor otkrila ljubavne detalje: 'U hotelu mi je rekao: Ma ipak ništa, premlada si mi'

Kad se smračilo, pozvao me u hotel, pa u svoju hotelsku sobu, i ja sam otišla znatiželjna konačno vidjeti naš hotelčić Begovaču iznutra. Kad je zatvorio vrata, okrenuo se naglo i ja sam ostala ukliještena između njega i tih sobnih vrata, omamljena njegovim dahom na vratu. Trajalo je tren, nije me ni dotaknuo, samo je prošaptao: 'Ne smijem, premlada si'. Zdvojno je i skršeno sjeo na krevet, ja sam samo nepomično stajala uz vrata, nisam znala što to on ne smije, nisam znala što se od mene očekuje, što bih trebala reći ili raditi, napisala je to u novoj knjizi bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je u to vrijeme završavala osnovnu školu u rodnom Lipiku.