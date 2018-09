Jagoda Kumrić trudna: Dugo je skrivala tajnu od očiju javnosti

Splitsku glumicu Jagodu Kumrić (26), poznatu po ulogama u 'Larinom izboru' i 'Kud puklo da puklo', osim poslovnih i akademskih obveza, čeka i majčinstvo. Glumica je trudna, ali javnosti još nije poznato s kim, prenosi Gloria.

Beba stiže za mjesec-dva, a ona je sve do sada skrivala 'slatku tajnu'. Budući da se neko vrijeme nije pojavljivala u projektima i na raznim događajima, mnogi su to pripisali njezinim obvezama na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.

Iako joj je dijete na putu, uspješno je upisala četvrtu godinu studija. Dva puta je imala neuspješne pokušaje upisivanja Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, a naposljetku je 'upala' na akademiju u Splitu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Osim što je posvećena glumačkoj karijeri, pokazala je i svoj poduzetnički duh.

- Otvorila sam agenciju za organizaciju vjenčanja i moram priznati da me to prilično zabavljalo, ali nažalost zbog obveza na fakultetu ne stignem se time više baviti - rekla je Jagoda. Kako kaže, često ju povezuju s pivnicom, restoranom i trgovinom, ali to nisu njezini poduzetnički pothvati već od njezine majke u koje se ona ne miješa.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

- I sama imam poslovnu crtu, pa pretpostavljam da ću na tom području i sama doći do nekih ideja i pothvata koje ću ostvariti - izjavila je glumica u lipnju za Slobodnu Dalmaciju.

Osim u serijama 'Larin izbor' i 'Kud puklo da puklo', Jagoda je dobila ulogu u filmu 'Larin izbor: izgubljeni princ', a glumila je i u 'Sobi s glasovirom' makedonskog redatelja Igora Ivanova.