'Jako inovativno, prvi muzej koji slavi žensko prijateljstvo'

Prvi muzej koji slavi jednu od najčvršćih životnih veza, žensko prijateljstvo, otvorio je večeras svoja vrata u zagrebačkom Muzeju Mimara. Muzej prijateljstva je projekt najvećeg ženskog mulimedijskog brenda - miss 7.

Osam umjetnica: Josipa Štefanac, Lila Herceg, Božica Matasić, Toni Mažuranić, Ivana Tkalčić, Andrea Resner, Barbara Sabo i Tea Šubat su napravile sedam radova posvećenih različitim sferama prijateljstva. U sedam tematskih krugova nalaze se tajne, podrška, igra i trajnost. Umjetnice Tea i Barbara su svojim radom 'Girls Talk' obradile temu tajni.

- Ljepota ženskog prijateljstva je u tome da je svako posebno, a opet se u mnogima možemo i same pronaći, to je nešto što bismo voljele prenijeti i na posljetitelje i posjetiteljice Muzea - zaključile su Tea i Barbara.

Generalni direktor Styria Media Group za Hrvatsku Boris Trupčević je svečano otvorio vrata muzeja uz nekoliko prigodnih riječi.

- Ovo je zaista nešto novo, nešto inovativno na našem tržištu - rekao je Trupčević pred punim auditorijem muzeja.

Među posjetiteljima su na otvorenju bila i mnoga slavna lica.

- Mislim da je jako bitno održavati kontakte i prijateljstva. Svi smo toliko u poslu da nekad i zaboraviš na prijatelje. Ja imam krug prijateljica koje su odavno sa mnom, neke i od rođenja, neka od škole. S Kristinom sam se zbližila preko posla - rekla je PR stručnjakinja Ines Preindl (42) o dizajnerici Kristini Burja, svojoj najboljoj prijateljici.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Najbolje prijateljice, to je više od sestre, mame i bilo kojeg dijela obitelji. Teško je održivo jer uvijek postoji to neko rivalstvo koje često možemo vidjeti i među sestrama, a kamoli ne kod prijateljica. Ono koje se održi, e to je ono pravo - kaže Kristina.

Plesačica Larisa Lipovac (41) je došla s dvije prijateljice za koje kažu da su joj obje najbolje.

- Nismo vidjele još sve radove, ali sad ćemo sve detaljno gledati. Super je ovo inicijativa, jako inovativno, muzeji su postali pravi trend. Nadam se da će ideja opstati. Prijateljstvo je jako važno, čovjek bez prijatelja je jako tužan čovjek. Prijatelji su ponekad okrutni, ali su objektivni - kaže Larisa.

Komičara Ivana Šarića (33) je u Muzej prijateljstva odvela zaručnica Korana Gvozdić (33).

- Korana moja me odvela u muzej. Ako generaliziramo, muškarci imaju čvršća prijateljstva, ali što smo stariji, sve se više smanjuje taj krug pa i muškarci i žene ostanu na dva dobra prijatelja. Meni je moja žena najbolja prijateljica - rekao je Ivan Šarić i našalio se kako bi volio pogledati i Muzej neprijateljstva.