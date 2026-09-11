Jakov Jozinović i Džejla Ramović ponovno su snimljeni zajedno

Jakov Jozinović i Džejla Ramović uživali su na večeri u Beogradu u društvu Aleksandre Prijović i Nine Badrić koja je zapjevala okupljenima. Na snimci objavljenoj na Instagramu, Jozinović i Džejla sjede jedno do drugoga i pjevaju uz Ninu. Iako nisu potvrdili svoju vezu, njihova konstantna zajednička pojavljivanja u javnosti su potakla nagađanja kako među njima ima nešto više od prijateljstva.

Ljetos su viđeni kako zajedno uživaju na jahti u Kotoru, a ubrzo nakon toga paparazzi su ih uhvatili u opuštenoj šetnji Zagrebom. Vrhunac medijske pažnje izazvali su dolaskom na proslavu krštenja kćeri Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića u Beogradu. Tamo došli odvojeno, no ni taj događaj nije promakao fanovima.

Foto: Instagram

Sve je kulminiralo nakon što je Jozinović na Instagramu objavio, pa munjevito obrisao, snimku na kojoj ljubi djevojku za koju su svi odmah prepoznali da je Džejla. Sam pjevač je u intervjuima vješto izbjegavao izravne odgovoriti na pitanje je li zaljubljen.