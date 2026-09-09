Jakov Jozinović rasprodao prvi koncert u Areni Varaždin, pa dodao još jedan 27. prosinca

Koncert Jakova Jozinovića (20) u varaždinskoj Areni zakazan za 26. prosinca već je rasprodan, pa je zbog velikog interesa publike glazbenik dodao još jedan datum. Jozinović je na društvenim mrežama objavio kako će u Areni u Varaždinu nastupiti i dan kasnije, 27. prosinca.

- Dragi ljudi, hvala vam na rasprodanom prvom datumu! Potrudit ću se maksimalno opravdati vašu podršku, jer ipak, dugo je prošlo od druženja na ulici i ispred Tvrđave. Zbog velike potražnje puštamo i drugi datum, a ulaznice su u prodaji od 15 sati na Eventimu. Vidimo se! - napisao je Jozinović. Ulaznice za drugi koncert u prodaju kreću danas u 15 sati putem Eventima.

Kada je prošle godine u studenom nastupio na varaždinskom Korzu, Jozinović je okupio publiku od oko 10.000 ljudi.