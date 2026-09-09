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26. I 27. PROSINCA

Jakov Jozinović rasprodao prvi koncert u Areni Varaždin, pa dodao još jedan 27. prosinca

Piše 24sata,
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Jakov Jozinović rasprodao prvi koncert u Areni Varaždin, pa dodao još jedan 27. prosinca
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Foto: Denis Kapetanovic
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Koncert Jakova Jozinovića u varaždinskoj Areni zakazan za 26. prosinca već je rasprodan, pa je zbog velikog interesa publike glazbenik dodao još jedan datum.

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Koncert Jakova Jozinovića (20) u varaždinskoj Areni zakazan za 26. prosinca već je rasprodan, pa je zbog velikog interesa publike glazbenik dodao još jedan datum. Jozinović je na društvenim mrežama objavio kako će u Areni u Varaždinu nastupiti i dan kasnije, 27. prosinca. 

- Dragi ljudi, hvala vam na rasprodanom prvom datumu! Potrudit ću se maksimalno opravdati vašu podršku, jer ipak, dugo je prošlo od druženja na ulici i ispred Tvrđave. Zbog velike potražnje puštamo i drugi datum, a ulaznice su u prodaji od 15 sati na Eventimu. Vidimo se! - napisao je Jozinović. Ulaznice za drugi koncert u prodaju kreću danas u 15 sati putem Eventima. 

Kada je prošle godine u studenom nastupio na varaždinskom Korzu, Jozinović je okupio publiku od oko 10.000 ljudi. 

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