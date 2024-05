Jakov Kitarović na modnu reviju stigao u društvu prijateljica

U ponedjeljak navečer održana je jedna modna revija u Zagrebu, a na nju je stigao i Jakov Kitarović. Na modnu reviju stigao je bez svoje bolje polovice, bivše predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović. Na modnoj reviji društvo su mu pravile Snježana Schillinger i njezine kolegice, a on na fotografijama nije skidao osmijeh s lica.

Ovo nije prvi put da je Jakov bio na modnoj reviji prijateljice Snježane, a nije poznato gdje je za to vrijeme bila Kolinda. Bračni par se rijetko viđa zajedno u javnosti, a kako Kolinda tvrdi, razlog je taj što Jakov ne voli medijsku pozornost.

Grabar-Kitarović ispričala je svojedobno i kako se Jakov nosio s forama na njegov račun dok je bila predsjednica.

- Znate ono 'Jakove izdrži' i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao 'joj, ja bih tako volio biti s djecom' - rekla je za IN Magazin svojedobno.

Ljubavna priča Jakova i Kolinde datira još iz 1989. godine kada su oboje bili studirali, a njihov prvi susret dogodio se na novogodišnjoj zabavi, gdje ih je upoznala zajednička prijateljica. Kolinda je kasnije podijelila kako su brzo pronašli zajednički jezik, zbližavajući se kroz zajedničke interese, poput ljubavi prema putovanjima i slično.