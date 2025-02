Jakša Kriletić Jordes iz Daleke obale odgovorio Remi: Ideš mi stvarno na k, odakle ti pravo?!

Jakša Kriletić Jordes, frontmen jedne od dvije postave Daleke obale, reagirao je na poziv Mirele Priselac Remi da se bojkotira glasanje za Porin zbog nominacije Marka Perkovića Thompsona. Nazvao ju je licemjernom na Facebooku.

- Vidi Remi... moram... Stvarno mi ideš na k..( mislim uistinu na onu stvar) naravno i to apsolutno jako virtualno ne fizički. Ma odakle ti pravo biti moralist u ovoj državi?! Vrijednost imaš i poštujem te. Al nikad te nisam čuo da si digla glas protiv cajke zbog njihovog oskrvljivanja i zatupljivanja mladih i naše kulture. To te ne smeta?! ( ja ovdje ne pričam da mrzim Srbe jer ih ne mrzim i puno ih pomogao u životu) - započeo je.

Samobor: Koncert Elementala na Večernjakovoj biciklijadi | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Ako čovjek ima hit onda ima hit, to ne odlučujemo ni ti ni ja, već publika. Stoga ne budi baš isključiva i dobivat medijski prostor pljuvanjem po nekom drugom i drugačijim od tebe. Pjesma nije vulgarna i ne veliča ono što bi ti željela čuti iz petinih žila Nema toga. Čovjek pjeva časno ono što osjeća. E vidiš, naš domovinski rat je naša svetinja na kojoj gradimo našu državnost i zbog kojeg smo danas u EU i u svjetskim institucijama - nastavio je.

- To je naša čast,ne ničija prčija da se s tim može sprdat i omalovažavat. Ako je to Hrvatska domoljubna pjesma sa istinom o domovinskom ratu bez aludiranja na ustaštvo( a ti bi to htjela čuti ali tog nema) bih te zamolio da promisliš i shvatis da su Hrvati ponosan narod i kad spomenemo domovinski rat da nismo odmah Ustaše i extremni idioti - dodao je saksofonist i pjevač.

Foto: Instagram/screenshot

- Je*ote, kao da slušam Vučića . Molim te nemoj dalje,nije lijepo a ni pravedno. P.s.ista si kao pisci kad je Nives Celzijus prodala najviše knjiga i dobila 'Kiklopa' pa su je osporavali. Ponavljam: publika odlučuje. Tvoj Jaksa, bar poznanik, ne extremist. Ne biti licimjeran.Hvala - poručio je.

Podsjetimo, objavljeno je kojih 20 pjesama je ušlo u utrku za nominaciju za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine. Među njima je i Thompsonova pjesma koju je objavio sredinom prošle godine. Glasanje za tih 20 pjesama traje do 9. veljače, a svečano proglašenje onih koje su nominirane za Pjesmu godine bit će 12. veljače.

Mirela Priselac Remi otkrila je da će bojkotirati glasanje zbog Thompsonove nominacije i pozvala kolege da učine isto.

- Iščekujem reakciju odbora Porina, a ove godine definitivno bojkotiram glasanje (i pozivam druge kolege da učine isto) ako se ispostavi da se popis nominiranih neće revidirati. Muzika nisu samo tra-la-la notice jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela - poručila je za IN magazin.

Koncert Thompsona u Gradskom vrtu u Osijeku | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)