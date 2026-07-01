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OPEN-AIR POZORNICA

Jala Brat i Buba Corelli stižu na Krk: 'Publiku očekuje večer ispunjena najvećim hitovima'

Piše 24sata,
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Jala Brat i Buba Corelli stižu na Krk: 'Publiku očekuje večer ispunjena najvećim hitovima'
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Pjesme poput Ona'e, Roze suze, Kamikaza, Zove Vienna, Bez koda, Karantin i brojni drugi već godinama bilježe impresivne brojke pregleda i streamova...

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Nakon što je sezonu otvorio nizom koncerata i potvrdio status jedne od poželjnijih ljetnih destinacija za zabavu na Jadranu, Diamond Club powered by Mint nastavlja nizati događaje koji obilježavaju ljeto 2026. godine. Među najiščekivanijim gostovanjima zasigurno su nastupi Jale Brata i Bube Corellija, regionalnog trap dvojca koji će ove sezone čak dva puta stati na pozornicu Diamonda, a prvi dolazak dogovoren je već za 4. srpnja.

OVOG LJETA Krk postaje glazbeni epicentar regije: Nastupi će Bijelo Dugme, Rozga, Jozinović, Joksimović...
Krk postaje glazbeni epicentar regije: Nastupi će Bijelo Dugme, Rozga, Jozinović, Joksimović...

Njihov dolazak na Krk već sada izaziva veliko zanimanje publike jer je riječ o izvođačima koji posljednjih godina dominiraju regionalnom glazbenom scenom, streaming platformama i koncertnim prostorima diljem Europe. Jala Brat i Buba Corelli svojim su jedinstvenim glazbenim izričajem, prepoznatljivim hitovima i produkcijom svjetskog standarda stvorili potpuno novi glazbeni fenomen koji okuplja milijune slušatelja i vjernu publiku svih generacija, najavljuju nam organizatori. 

Kako navode, hitovi poput Ona'e, Roze suze, Kamikaza, Zove Vienna, Bez koda, Karantin i brojni drugi već godinama bilježe impresivne brojke pregleda i streamova, dok njihova glazba redovito dominira trending ljestvicama, klubovima i playlistama diljem regije. Upravo zato njihov nastup u Diamond Clubu powered by Mint spada među događaje koji će obilježiti ovogodišnje ljeto na hrvatskoj obali.

"Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom energijom, spektakularnom produkcijom i atmosferom po kojoj su Jala Brat i Buba Corelli postali prepoznatljivi diljem regije. Njihovi koncerti poznati su po snažnoj povezanosti s publikom, neprekidnom nizu hitova i energiji koja traje od prve do posljednje pjesme, a Diamondova impresivna open-air pozornica pružit će savršenu kulisu za još jedan nezaboravan glazbeni spektakl pod zvjezdanim nebom", kažu iz organizacije. 

Činjenica da će se dvojac ove sezone u Diamond Club powered by Mint vratiti čak dva puta dovoljno govori o velikom interesu publike i njihovom posebnom odnosu s publikom na Krku. Nakon prvog nastupa 4. srpnja, publiku očekuje i novi susret s jednim od najpopularnijih regionalnih glazbenih dvojaca 11. kolovoza, kada će Diamond ponovno ugostiti izvođače čiji koncerti već godinama privlače tisuće obožavatelja i stvaraju atmosferu o kojoj se dugo priča.

Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu neka od najvećih regionalnih glazbenih imena, među kojima su Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Džejla Ramović, Grše, Nucci, Sergej Ćetković, Željko Samardžić i brojni drugi izvođači.

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