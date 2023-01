James Corden je odustao od svog showa nakon razgovora sa sinom: 'Bila je to laka odluka'

Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Britanac James Corden (44), najpoznatiji kao voditelj 'The Late Late Showa' još je u travnju najavio da napušta emisiju sredinom 2023. godine. Sada je objasnio da je taj show bila 'avantura', a ne 'konačno odredište'. POGLEDAJTE VIDEO: Corden je gostovao u emisiji Drew Barrymore (47), gdje ga je slavna glumica pitala zašto odlazi iz svoje emisije na CBS-u nakon osam godina emitiranja. Foto: YouTube/Screenshot - Gle, ni na koji način nije lako otići od nečega što je tako... Mislim, nikad neću raditi u boljem okruženju od ovog u kojem sada radim. Moj odlazak iz showa ne znači da ne uživam u tome. Volim to, ali iskreno, to je bila vrlo laka odluka jer sam oduvijek znao da je to avantura i nikada to nisam smatrao konačnim odredištem - započeo je Corden. Foto: YouTube/Screenshot James je tada otkrio da je njegova odluka najviše povezana s troje djece koju dijeli sa suprugom Juliom Carey (47). Ima sina Maxa (11) te kćeri Carey (8) i Charlotte (5). Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL Komičar je zatim ispričao Barrymore situaciju od prije dva ljeta, kada je snimao seriju 'Mammals' (Sisavci), koja se počela emitirati u studenom, za vrijeme snimanja razgovarao je sa svojim sinom Maxom koji je tada imao deset godina. - Snimali smo u nedjelju i spustio sam se stepenicama, bilo je oko šest ujutro, moj sin je sjedio na stepenicama i pitao me idem li na posao. Rekao sam da idem. On mi je zatim odgovorio: 'Ali mislio sam, nedjelja je'. Ja sam se počeo opravdavati gustim rasporedom, moramo završiti sve jer imamo malo vremena prije nego se vraćamo na show. Njegovo lice tada se potpuno objesilo - prisjetio se James trenutka kad je počeo razmišljati da je vrijeme za promjene. Foto: YouTube/Screenshot - Sjeo sam u auto i nazvao svoju suprugu Jules i rekao sam joj: 'Shvatio sam da u najboljem slučaju imamo još šest ljeta u kojima će Max barem malo htjeti biti s nama i ne mogu protratiti više ni jedno' - ispričao je komičar. Dodao je da ako stvarno želi raditi taj drugi posao, to više neće biti na račun njihove djece i obitelji. Corden je priznao da će se vjerojatno rasplakati u posljednjoj epizodi, ali uvjeren je da je pravo vrijeme za preseljenje u London. - Plakat ću, ali u svojoj srži znam da je to najbolja stvar za mene i za nas kao obitelj, da se ponovno skrasimo u Londonu, i osjećam da je to ispravno na svaki mogući način - zaključio je.