James Night predstavio je novi singl 'Silver Lining': Ova pjesma prikazuje moj pogled na ljubav

Početak 2023. godine 'Dancing Bear Records' obilježio je predstavljanjem novih suradnji s mladim i talentiranim hrvatskim glazbenim potencijalima, među kojima se sada i službeno uvrstio Leonardo Šajin, mnogima poznat pod pseudonimom James Night.

Već se u očima javnosti istaknuo putem svojih kanala na društvenim mrežama, pretežito na TikToku, gdje objavljuje zanimljive glazbene videe. Veliku prekretnicu u njegovoj karijeri potaknulo je objavljivanje prepjeva popularnih hrvatskih i regionalnih pjesama na engleski jezik, čime je zadobio i veliku medijsku pozornost.

Od najpopularnijih Jamesovih prepjeva izdvajaju se 'Bolje biti pijan nego star' Plavog Orkestra i 'Devojka sa čardaš nogama' Đorđa Balaševića s gotovo 700 tisuća pregleda te 'Zenica Blues' Zabranjenog pušenja, 'Cesarica' Olivera Dragojevića, 'Tišina' Bajage i mnoge druge.

James se trenutno ponosi s gotovo 20 tisuća pratitelja na TikToku te više od 230 tisuća lajkova na popularnoj video platformi, dok ga na Instagramu vjerno prati više od 4 tisuće ljudi. Osim genijalnih prepjeva pjesama brojnih hrvatskih i regionalnih zvijezda koje su i same proslijedile njegove obrade putem svojih kanala, James radi i autorsku glazbu. Njegov glazbeni talent, kao i osvježavajuća originalnost te otvorenost već su sada istaknuli ovog mladog vinkovačkog slavuja među mnogobrojnim novim glazbenim imenima, što dokazuje i novi singl 'Silver Lining' svojom zaraznom melodijom i snažnim vokalima, od 3. ožujka dostupan pod okriljem Dancing Beara na svim streaming servisima.

- Dok je melodija poprilično energična i vesela, pjesma je tekstualno pomalo drska. 'Silver Lining' opisuje igranje igara na sreću u kasinu - ali sam, umjesto izgubljenog novčanog iznosa, stavio svoje srce kao ulog te i njega izgubio. Nakon što sam srce izgubio jedino preostalo što sam imao je um, stoga sam i njega uložio i na kraju ostao bez ičega - izjavio je James o singlu.

Glazbu, tekst i aranžman singla potpisuje sam James, zbog čega 'Silver Lining' daje pravi uvid u nadolazeći album. Svu autorsku glazbu mladi glazbenik bazira na svojim izuzetno bliskim i inspirativnim životnim iskustvima u electro synth pop ruhu. Spot, kojeg je James također u potpunosti samostalno realizirao, inspiriran je hvaljenim filmom 'Everything Everywhere All At Once' te je dubinski isprepleten simbolikom i metaforama.

- Za sada mi se sviđa ritam rada i jedva čekam pokazati sebe prvenstveno u svjetlu umjetnika sa svojim originalnim pjesmama - zaključio je James Night, dajući uvid u novo poglavlje svoje karijere u koje je ušao s Dancing Bearom. Ova darovita zvijezda će zbog svoje autentičnosti i vibrantnosti zasigurno u rekordnom roku zavladati mnogobrojnim playlistama te radijskim eterom.

Prije nešto više od godinu dana, James je samostalno objavio svoj prvi album W'eatherman' na kojemu su sudjelovali brojni suradnici iz cijelog svijeta. Uz razne uspjehe albuma prvijenca, pjesma 'Head In The Clouds' našla je svoje mjesto u programu preko 50 radio stanica širom Europe.

