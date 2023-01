Jamie Lee Curtis postala viralni hit zbog urnebesne reakcije na dodjeli Zlatnog globusa 2023.

Foto: NIPI

Michelle je dobila nagradu za najbolju glumicu zbog uloge u akcijskom filmu 'Everything Everywhere All At Once', a njezina kolegica Jamie nije mogla sakriti oduševljenje

Glumica Jamie Lee Curtis (64) vrištala je od sreće nakon što je njena prijateljica, glumica Michelle Yeoh (60) pobijedila na dodjeli Zlatnog globusa. Michelle je dobila nagradu za najbolju glumicu zbog uloge u akcijskom filmu 'Everything Everywhere All At Once'. POGLEDAJTE VIDEO: Fotografija nakon proglašenja Yeoh pobjednicom je postala hit na društvenim mrežama. Kad je Michelle dobila nagradu, zaplakala je, a prijateljica Jamie nije skrivala svoje oduševljenje. Počela je vrištati i podigla je ruke u zrak. Foto: NIPI Mnogi su komentirali da Curtis izgleda sretno kao da je ona osvojila nagradu. Jamie je dokazala koliko je bila sretna zbog Michelle te je isprintala fotografiju sa proslave na majicu uz natpis 'prijatelji podržavaju prijatelje'. Podijelila je na Instagramu fotografiju na kojoj nosi majicu i trenutak kada je Michelle odnijela pobjedu. -Još uvijek sam zapanjena da je trenutak radosti postao neka vrsta simbola za žene koje podržavaju druge žene - dodala je u opis. Inače, Curtis je poznata po ulozi u komedijama 'Kolo sreće' i 'Roba zvana Vanda' iz osamdesetih.