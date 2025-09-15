Obavijesti

USKORO IZLAZI KUHARICA BUDDYJA OLIVERA

Jamie Oliver: Sin (13) ide mojim stopama, nikad nije prerano...

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Jamie Oliver: Sin (13) ide mojim stopama, nikad nije prerano...
Jamie je podijelio uzbudljivu vijest na svom Instagram profilu, gdje ima impresivnih 10,6 milijuna pratitelja. Uz to je priložio emotivnu fotografiju iz prošlosti na kojoj drži Buddyja kao malog dječaka

Buddy Oliver (13), kojeg mnogi poznaju kao sina poznatoga kuhara Jamieja Olivera, uskoro izdaje vlastitu kuharicu namijenjenu djeci, koja će biti dostupna u SAD-u i Kanadi.

Jamie je podijelio ovu uzbudljivu vijest na svom Instagram profilu, gdje ima impresivnih 10,6 milijuna pratitelja. Uz to je priložio emotivnu fotografiju iz prošlosti na kojoj drži Buddyja kao malog dječaka, a zatim i svježu fotografiju na kojoj Buddy drži tanjur tjestenine dok zajedno provode vrijeme u kuhinji.

Kuharica pod naslovom 'Let's Cook' prvi put je objavljena u srpnju 2024. godine, a sad se proširuje na sjevernoameričko tržište. Namijenjena je djeci koja tek počinju istraživati svijet kuhanja. Sadrži više od 60 recepata koji su ukusni, ali i zdravi te jednostavni za pripremu za početnike.

Jamie je prije govorio o tome koliko on i Buddy uživaju u zajedničkom kuhanju. Naglasio je da nikad nije prerano početi stvarati sjajna jela, uživati u kuhanju i dobro se zabaviti u procesu

