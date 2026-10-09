Ljubomir i Jan Kerekeš glumci su u novoj predstavi ‘Ovo je za cijeli život’. Bliži se i kraj gradnje njihova kulturnog centra u Varaždinu
INTERVJU ZA 24SATA PLUS+
Jan Kerekeš: Tata mi je na sceni, a ja moram glumiti mamu...
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Samo se ne smijemo pogledati na pozornici, onda bi moglo biti svašta, rekao nam je Jan Kerekeš, koji u novoj predstavi Kerekesh Teatra “Ovo je za cijeli život” glumi s ocem Ljubomirom.
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