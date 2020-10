Janet je zbog 'Psiha' dobivala prijetnje dok nije umrla 2004.

Od objave filma Alfreda Hitchcocka prošlo je 60 godina. Nije mislio da će ljudima ‘Psiho’ biti strašan jer je njemu bio zabavan. Šokirao se kad je čuo da su ljudi na premijeri bili prestrašeni

<p>Marion Crane je tajnica u agenciji za nekretnine iz Phoenixa, koja je nesretna svojim životom. Tijekom pauze za ručak sastaje se s ljubavnikom Samom Loomisom. S njim se ne može vjenčati jer on većinu novca troši na alimentaciju. Šef agencije joj jednog dana da 40.000 dolara da ih isporuči banci, ali ona se spakira i otiđe u Kaliforniju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Scena iz kade u filmu 'Psiho'</strong></p><p>Umorna od vožnje, Marion staje i uzima sobu u motelu Bates koji vodi Norman Bates. Odmarala se u sobi kad joj je nakon nekog vremena Norman donio večeru te su se zapričali. Kad Marion postane umorna, Norman izađe iz sobe, a ona odlazi u kupaonicu, u koju ubrzo ulazi Norman prerušen u svoju majku...</p><p>Radnja je to američkoga psihološkog trilera od kojeg je prošlo šezdeset godina. Normana je glumio Anthony Perkins, a Marion Janet Leigh. Upravo je scena u kadi jedna od najpoznatijih filmskih scena u povijesti. Scenu su snimali iz 77 različitih uglova tjedan dana, a scena traje tek tri minute, uz poznatu glazbu Bernarda Herrmanna. Film je snimljen prema scenariju Josepha Stefana koji se temelji na istoimenom romanu iz 1959. autora Roberta Blocha.</p><p>Hitchcock je kupio prava na roman anonimno, i to za 9000 dolara. Zatim je kupio sva izdanja romana do kojih je mogao doći kako bi sve ostalo tajna i kako bi spriječio da puno ljudi zna kako će završiti. Redatelja Alfreda Hitchcocka ovaj je film proslavio, a s njim nije bilo lako raditi, tvrdili su oni koji su ga poznavali ili s njim surađivali. Primjerice, kad se glumačka ekipa filma “Psiho” sastala prvog dana, morali su podići desnu ruku i prisegnuti da nikome neće odavati ništa što se tiče radnje filma. S obzirom na to da im ni unatoč tome nije mogao sto posto vjerovati, Alfred se osigurao tako što im nije dao cijeli scenarij.</p><p>Kraj je zadržao za sebe, do trenutka kad su ga glumci trebali snimiti. Na “Psiho” je potrošen skromni budžet od nešto više od 800.000 dolara. Unatoč tomu pravila “igre” morala su se poštovati. Snimanje filma počinjalo je svakog dana ranije ujutro, a završili bi oko 18 sati. To ne bi vrijedilo za četvrtak jer su tada Hitchcock i njegova supruga imali tradiciju odlaska na zajedničke večere u restoran, pa su morali biti ranije gotovi.</p><p>- Za mene je taj sadržaj filma bio zabavan i ja sam to shvatio kao veliku šalu. Šokirao sam se kad sam čuo da su neki ljudi to doživjeli kao nešto ozbiljno i strašno - ispričao je svojedobno Alfred za BBC.</p><p>To da je film doživljavao kao šalu pokazuje i to da se “igrao s bojama”. U početku je Marion Crane nosila bijeli grudnjak jer je redatelj htio da ona predstavlja anđela i da bude simbol čistoće, ljepote, dobrote. Kasnije, kad je pobjegla s novcem, prikazuje se u crnom grudnjaku. To je zato što je u tom trenutku učinila nešto što je loše.</p><p>Osim toga, prije nego što je uzela novac, nosila je bijelu torbicu, a kasnije crnu. Alfred je za ovaj film osvojio Zlatni globus u kategoriji “najbolja sporedna glumica” (Janet Leigh). Imao je i četiri nominacije za prestižnu nagradu Oscar, i to za najbolju režiju, fotografiju, scenografiju i sporednu glumicu. Nakon što je film izašao, Hitchcock je primio ljutito pismo jednog roditelja kojemu je smetalo to što se njegova kći nije htjela tuširati nakon što je pogledala film “Demoni” iz 1955. godine, a sad je odbijala ići u kupaonicu jer je pogledala film “Psiho”.</p><p>Redatelj je ubrzo odgovorio zabrinutom ocu:</p><p>- Pošaljite je u kemijsku čistionicu.</p><p>Ipak, on nije bio jedini kojem su gledatelji pisali. Kontaktirali su i Janet Leigh, koja je sve do smrti 2004. godine dobivala čudne i ponekad prijeteće pozive, pisma, pa čak i kasete s detaljnim opisima pošiljatelja što bi radili Marion Crane. Jedno je pismo bilo toliko “groteskno”, kako je navela, da ga je proslijedila FBI-u.</p><p>Kasnije su je dvojica agenata posjetila i rekla da su ušla u trag pošiljatelju te da bi trebala obavijestiti FBI ako i dalje bude dobivala pisma sličnog sadržaja.</p><p>Film “Psiho” je toliko prodrmao svjetsku glumačku scenu da je slavni Walt Disney odbio Alfreda. Naime, Hitchcock je htio snimati svoje filmove u Disneylandu početkom 1960-ih, ali Walt mu to nije dopustio uz sljedeće obrazloženje:</p><p>- On je napravio onaj odvratan film, onog ‘Psiha’. Nema šanse - komentirao je Disney i tako je redatelj izvisio. U ovom filmu Alfred se pojavljuje u cameo ulozi vrlo brzo nakon početka filma, uz objašnjenje: “Znao sam da će me ljudi tražiti gdje sam u kadru, zato bolje prije nego kasnije, htio sam da ih film uvuče u priču”.</p>