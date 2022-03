Janet presretna nakon spoja, Olivera stalno okretala očima: 'Joj, sve neke djevice tu u kući'

Od prvog dana u vili vladaju tenzije između djevojaka u borbi da osvoje 'Gospodina Savršenog', a sada se sa spoja s Tonijem vratila Janet. Ona je bila jako sretna zbog savršeno provedenog dana, ali se Olivera trudila pokvariti joj raspoloženje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nisam osjetila ljubomoru, nego nešto s Oliverine strane, baš je na neki ružan način morala iskomentirati većinu mojih argumenata - rekla je Janet koja je djevojkama prepričavala svoj spoj s Tonijem.

- Joj, sve neke djevice u kući - komentirala je Olivera, a zatim je pitala Janet je li Toni sad ipak njezin tip muškarca s obzirom na to da je ranije govorila suprotno.

- Kad sam ja rekla da Toni nije moj tip? Ja sam rekla da je moj đir, da je moj tip, dječački tip - rekla je Janet.

- Od svega što je ispričala, ja joj ne vjerujem ništa - rekla je Olivera koja je prevrtala očima dok je Janet pričala o svom spoju.

- Ne znam čemu te glume i to. Ako kažeš nešto, sve se vodi na to - nisam ja rekla. Što sam ja, degen? Ja sve vidim tko što kaže u ovoj kući, onda mi to ide na živce kad se prave da nitko ništa nije rekao - završila je Olivera.

