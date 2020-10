Jani diskvalificiran, Silvio ostaje na Farmi: 'Ostao sam začuđen'

Nakon neodržanog dvoboja, farmeri su se iz arene vratili na farmu, a tamo ih je čekao mentor Jure koji im je donio pečeno janje ne bi li proslavili uspješan prvi tjedan na farmi i položen tjedni zadatak

<p>Nakon prvog ciklusa showa, pred natjecateljima je bio i prvi dvoboj u kojem su se za svoj ostanak na farmi trebali boriti Jani i Silvio kao drugi duelist. No, do njega ipak nije došlo jer je Jani svojevoljno odlučio napustiti show te se tim činom - diskvalificirao iz igre.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena Friedrich voli zavoditi na društvenim mrežama</strong></p><p>''Tjedni ciklus završavamo eliminacijskim dvobojem. Ako farmer van tog protokola svojevoljno napusti farmu, ne preostaje nam ništa drugo već ga diskvalificirati iz igre'' pojasnio je Frano jedno od pravila Farme.</p><p>Dok su neki farmeri ostali poprilično zatečeni Janijevim postupkom, dio njih je, kažu, mogao i pretpostaviti da bi Jani učinio takvo što. - Malo sam ostao začuđen, ali nadao sam se takvoj reakciji od njega. Pokazao se kao takav jer je odustajao od svih poslova koje je započinjao - kazao je Silvio kojeg je Jani odabrao za dvoboj iz razloga, kako je naveo, jer ga vidi kao najjaču kariku na farmi.</p><p>Sanja je rekla da je znala da će odustati čim je čuo da je Silvio odabrao dvoboj snage i izdrživosti, a Tomislav je otkrio kako je njemu Jani djelovao spremno za dvoboj: 'Iskreno, mene je iznenadilo, pričao sam s njim prije nego li je otišao u kućicu i rekao mi je da je uvjeren u pobjedu'.</p><p>Nakon neodržanog dvoboja, farmeri su se iz arene vratili na farmu, a tamo ih je čekao dobro raspoložen mentor Jure koji im je donio pečeno janje ne bi li proslavili uspješan prvi tjedan na farmi i položen tjedni zadatak.</p><p>- U dvije riječi: prezadovoljan sam! Ovo ste napravili – prva liga! - pohvalio je mentor farmere, a za očišćenu plažu na kojoj su radile farmerice kazao je kako je to 'put u raj'. Jedino na što je imao primjedbu bilo je neadekvatno zbrinjavanje kravljeg izmeta, pa im je umjesto 2400 dodijelio 2000 vranaca, novac izražen u farmerskoj valuti, koje će moći potrošiti na kupnju hrane u idućem ciklusu. </p><p>Dobra atmosfera i zabava nastavila se do dugo u noć, a već idući dan farmere očekuju novi zadaci.</p><p>- Možda se nisam pokazala kao prečvrsta gazdarica, možda je netko od njih to i komentirao, nisam imala potrebu za tim nabijanjem na nos, smatram da niti oni ne poznaju mene, niti ja njih i da nema potrebe da dolazi do nekih nepotrebnih konflikata - kazala je Sanja koja će svoje gazdinstvo predati idućem farmeru.</p><p>Obzirom na pravila Farme da gazdu za naredni tjedan bira ispali farmer, a kako je Jani diskvalificiran iz igre, samim time izgubio je mogućnost postavljanja gazde, novi gazda ili gazdarica bit će izabran na jedan drugi način - a tko će to biti i kako će se domoći trona, gledatelji će doznati već u idućoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.</p>