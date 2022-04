Janjić: 'Moji roditelji imaju 70 godina i preselili su se iz Splita u Zagreb samo da mi pomognu'

Nataša Janjić Medančić (40) na Instagram profilu novu objavu posvetila je roditeljima, koji su se iz Splita preselili u Zagreb kako bi 'bili na usluzi' glumici i njezinom suprugu te im pomagali u životnim obvezama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70oj godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima - započela je u objavi Nataša pa nastavila:

- Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam.

Nakon zahvale roditeljima, glumica je napisala kako trenutačno nigdje drugdje na svijetu ne bi bila nego na kavi s njima.

- Ovo je njihova i moja tradicija od dana kada sam prvi put kušala kavu - objasnila je.

Podsjetimo, glumica Nataša Janjić na društvenim mrežama često progovara o privatnom životu i dijeli fotografije s obitelji. Početkom veljače ove godine na Instagramu je govorila o letu zrakoplovom s dvoje male djece.

- Tantrume su na nekoliko minuta zaustavile ove čaše koje je trebalo proučiti, a mama je izvadila fotić da opali fotku koja će biti jednaka kao i one kad leti Maja Šuput. Nije se dogodilo - napisala je u objavi na Storyju.

- U drugom trenutku sam pomislila da će možda podignute naočale podignuti dojam i opet se nije dogodilo - našalila se glumica.

Najčitaniji članci