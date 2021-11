Ljubav, izdaja, osveta, dekadencija, ubojstvo, strasti, bogatstvo, kontrola… Mijenjaju se “udarne” riječi u traileru za “House of Gucci”, zvijezdama prepun film Ridleya Scotta, koji 2. prosinca stiže i u naša kina. Na promo plakatu vidimo pet lica i pet imena. Četiri je, unatoč šminci i garderobi, vrlo lako povezati. Tu su Lady GaGa, tu je Adam Driver, tu je Al Pacino, a tu i je Jeremy Irons…, a onaj debeli ćelavi? E to je, čini se, Jared Leto, majstor transformacije i junak našeg teksta. Od filma o trkaču Steveu Prefontaineu iz 1997., preko narkomana Harryja Goldfarba u “Rekvijumu za snove”, pa onda i Marka Davida Chapmana u “Poglavlju 27”, transrodne prostituke Rayon u “Dobrim dilerima iz Dallasa”, sve do Jokera u “Odredu otpisanih”… Jared nas nije prestao oduševljavati, ali i šokirati ekstremnim transformacijama te je trenutačno jedan od najtraženijih glumaca u Hollywoodu.