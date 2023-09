Jared Leto prisjetio se borbe s ovisnošću: 'Ja sam uzimao nju, a na kraju je ona uzela mene...'

Uvijek su me zanimale droge. Uvijek me zanimalo to iskustvo. Zanimalo me da riskiram, priznao je glumac Jared Leto (51). Ovog tjedna gostovao je u 'The Zane Lowe Show' i ispričao zašto je u mladosti koristio droge i kakvo mu je to iskustvo donijelo.

Oskarovac je otkrio u emisiji kako ga je 'trenutak prosvjetljenja' doveo da postane 'stalni uživatelj droga'.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Zbog konstante izloženosti drogama u mladosti Jared je, kako kaže, uvijek bio zainteresiran za njih.

- Odrastao sam u okruženju gdje su oko mene bile droge. Znao sam kako trava miriši još kao dječak - ispričao je Jared.

Glumac je priznao kako ga je znatiželja o drogama navela da ih isproba. Smatra kako je to uobičajeno da ljudi istražuju ili eksperimentiraju u životu.

- Ovisnost je posve drugi dio toga iskustva. Uzimanje droga je jedna stvar, ali što kad ona vas krene uzimati - rekao je Jared.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Uzimanje droga u jednom trenutku ga je dovelo da preispita sebe i svoj način života.

- Ja sam uzeo drogu, a na kraju je ona uzela mene - rekao je glumac.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Shvatio je da ima dvije opcije: nastaviti koristiti narkotike ili ostaviti se toga dok ne bude prekasno.

- U jednom trenutku došlo je do odluke: 'Hoće li ovo biti zaista moj život?'. Izabrao sam da slijedim svoje druge snove koji nisu povezani s drogom. Jednostavno, vidio sam previše primjera što ne treba činiti - zaključio je Jared.

