Jasmila Žbanić otkriva nam sve o seriji 'The Last of Us': U samo šest sati smo snimili zombije...

Kupila sam videoigru i, dok sam se spremala za seriju, igrala sam je da shvatim zašto je milijuni ljudi vole. Gledala sam i kako drugi gejmeri igraju, priča nam nagrađivana bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić (48), čiji je najnoviji holivudski uspjeh, nakon filma ''Quo Vadis, Aida?'', nominiranog za Oscara, serija ''The Last of Us''.