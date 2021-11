Jasmin Čaušević (40) iz Gračanice u Bosni i Hercegovini privukao je pozornost gledatelja u samom početku showa 'Brak na prvu'. Naime, ugostitelj je podigao prašinu svojim ponašanjem na vjenčanju sa Sanelom Novljaković (38), a mnogi su mu najviše zamjerili izjavu da je žena od 38 godina 'na zalasku života'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne bih nikad to izjavio da nisam bio u šoku od svadbe. Imam više prijateljica starijih od 38 nego mlađih, tako da ih nikada ne bih uvrijedio. Sve ženske osobe koje me poznaju su mi se javile i dale podršku jer znaju da nisam tako mislio, nego da sam prebrzo reagirao - kaže nam Jasmin, koji je u prijavi u show istaknuo kako se nada mlađoj ženi s kojom može osnovati obitelj.

- Nisam odmah u početku bio spreman za tako zrelu ženu pored sebe. Mišljenja sam da su žene zrelije barem 10 godina od muškaraca i ozbiljnije u svemu nekako, žao mi je i ispričao sam se - kaže Jasmin, te priznaje da su na vjenčanju na njega utjecali i prijatelji svojim neodobravanjem.

- Ali ipak, ja sam taj koji je odmah znao da između Sanele i mene neće biti ništa. Jednostavno imam iskustva i intuicija me nikad nije prevarila - ističe Jasmin. Svoju idealnu svadbu zamišlja kao tradicionalnu 's dozom partyja', a u pripremama za televizijsko vjenčanje pomagala mu je voditeljica i influencerica Hana Hadžiavdagić (37).

- Hana mi je dobra prijateljica i smatram da ima stila. Dala mi je savjet da budem svoj i uživam - otkrio nam je ugostitelj. Čini se kako je Jasmin s vremenom odlučio prihvatiti Hanin savjet, jer su u kasnijim epizodama počeli dolaziti do izražaja njegov humor i opuštenost. S promjenom njegovog ponašanja, mijenjale su se i reakcije gledatelja.

- U početku je bilo gadno, ali brzo sam isplivao kao pozitivan lik jer sam znao da ne mogu sakriti koliko sam ja dobra osoba, to se mora vidjeti. Nekoliko dana bilo je negativnih komentara, a poslije su sve bolji - rekao je, te objasnio zašto od početka nije bio 'pravi Jasmin'.

- Ma, malo sam bio tužan nakon svadbe, puno mi se toga vrtjelo po glavi, bilo mi je žao i Sanele kad sam vidio kako je ona ušla u to srcem. I ta nervoza do prve emisije, kad smo se morali izjasniti ostajemo ili idemo, navikavanje na kamere, sve to je rezultiralo da sam malo odsutan. Ali, hvala Bogu, poslije sve dođe na svoje - ističe. S vremenom se promijenio i Jasminov odnos sa Sanelom, koja mu je, kaže, 'prirasla srcu'.

- Sanela je dobra cura i prirasla mi je srcu odmah na svadbi, zato sam i prekinuo da je ne zavlačim jer nije moj tip. Od tog trenutka imali smo jednu svađicu i sve drugo je 'top' - priča nam Jasmin, kojemu je najdulja veza trajala četiri godine i to je, kaže, bilo jako davno. Ipak, show je promijenio njega kao osobu, ali i njegov pogled na brak.

- Iskreno, mogu reći da sam dosta zrelija osoba kad su u pitanju brak i sve oko njega. Dosta sam naučio i iz eksperimenta i od eksperata, ali uvijek ću imati svoje nepromjenjive stavove kad je u pitanju osoba s kojom ću doživjeti starost, ako je nađem, jer mislim da je to samo moj izbor - na silu se neću ženiti definitivno! - odlučan je Jasmin. Otkrio nam je i da su mu se nakon pojavljivanja u emisiji počele javljati žene, te kako i dalje vjeruje u ljubav.