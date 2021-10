Stučnjaci za parove iz showa 'Brak na prvu' odabrali su Jasmina i Sanelu kao idealne partnere, no čini se da Jasmin nije zadovoljan novopečenom suprugom.

- Razmišljam kako ona izgleda, kakve stvari voli, hoćemo li kliknuti i ostvariti neku kemiju između nas - pitao se Jasmin pred samo vjenčanje, a kad je ugledao Sanelu na ceremoniji, ipak se nije dogodila ljubav na prvi pogled.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sanela je divna žena, ali nije moj tip, to moram reći. Lijepa, sređena, ali nisam osjetio neku privlačnost na prvu. Dat ću šansu našem braku, ali neću ništa obećavati…“

S druge strane, Saneli se svidjelo to što je njezin budući suprug naočit i visok.

- Pozitivno sam iznenađena. Smirio me njegov pogled. Vidim da u njemu mogu imati podršku i to mi je plus do neba – komentirala je Sanela. Par je potom otišao na zajedničko fotografiranje, gdje je zbog bliskog kontakta između para čak i zaiskrilo, no tek će se u narednim danima vidjeti u kojem će se smjeru razviti njihov brak.

- Vidjelo se da je to to na prvu - zaključio je Sanel, Sanelin brat blizanac koji joj je najveća podrška u životu.

- S obzirom da je lutrija, oboje smo dobili - šapnuo je Jasmin Saneli tijekom zajedničkog fotografiranja pa dodao da se nakon prisnih trenutaka osjeća kao da se poznaju već sto godina.

- Malo je zaiskrilo, moram priznati da je - rekla je Sanela.

Čini se da Jasmin na kraju ipak nije zadovoljan novopečenom suprugom, ali preostaje vidjeti kako će se njihova povezanost razviti u idućih pet tjedana.

- Pojavila se žena na zalasku svog života. Umjesto klika, dogodio se antiklik. Ovo mi je najveća greška u životu - rekao je Jasmin u najavi iduće epizode.