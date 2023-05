Jasmina Stavrosa supruga je spasila od poroka: 'Razvratno sam živio, izvukla me iz pakla'

Krajem ožujka Jasmin Stavros otkrio nam je da boluje od karcinoma kostiju. Nekoliko dana unazad pjevač je radi bolova u leđima otišao u bolnicu. Tamo su mu postavili dijagnozu i otad je bio na bolničkom liječenju. Trpio je jake bolove, a početkom travnja prebačen je iz Vinogradske bolnice u KBC Rebro u Zagrebu, a zatim i u bolnicu na Jordanovcu, gdje je i preminuo u srijedu navečer u 69. godini.

Opaka bolest zatekla je pjevača unatoč najzdravijem mogućem načinu života. Stavros je sa suprugom Žarkom živio na selu nadaleko Jastrebarskog. Bavio se sportom, kvalitetno se hranio, a svaki slobodan trenutak provodio je u prirodi. Hvalio se kako u svom vrtu bere šljive, jabuke, zalijeva povrće i travu, kupi orahe.

Jagode nije kupovao, brao je one slađe, šumske. U svom vrtu je posadio rajčicu, krastavac, krumpir, kupus, imaju i veliki voćnjak pa rade svoj jabučni ocat, marmeladu, sokove.

- Jedemo janjetinu koja se uzgaja preko puta, domaći sir - pričao nam je pjevač.

Najvažnija mu je bila obitelj, ali i vjera. U blizini Stavrosova doma nalaze se i dvije crkve u kojima je nalazio duhovni mir, a često je odlazio i u Kotare na misu, 15-tak km prema Samoborskom gorju.

- Štitim se vjerom, molitvom. Kad vidim da se svađaju u Saboru, prebacim program na Laudato ili sportski kanal. Ne bojim se sotone, ne prihvaćam ga. Priznajem samo Isusa Krista - rekao nam je ranije Stavros. Jasmin se borio i s ovisnošću. Upao je u loše društvo, a da toga nije bio niti svjestan.

- Ma nisu to bili neki veliki poroci. To sam ja sve probao iz znatiželje, ali nisu meni trebale ni bolnice ni komune da se izliječim od ovisnosti - ispričao je nedavno za Slobodnu Dalmaciju.

Iz pakla droge izvukla ga je supruga Žarka, s kojom je 40 godina u braku. Zajedno su dobili dvoje djece, sinove Milu i Krešimira.

- Njezini me roditelji uopće nisu željeli za zeta. Bila je kao anđeo, svetica, a ja čovjek koji je dotaknuo dno života, živio razvratno do bola dok nisam nju upoznao - iskreno je priznao Stavros. Ipak, zbog nje se promijenio, ali i odrekao poroka.

- Tražio sam dopuštenje od njezina pokojnog oca mogu li se dopisivati s njom, ali nije me prepoznao. Za Rusiju sam se, naime, morao ošišati. Rekao je da nema vremena razgovarati jer radi. Požalio sam se Žarki da joj otac neće sa mnom pričati, a ja za tjedan dana moram u Rusiju na šest mjeseci. Zato smo se na brzinu vjenčali jedan četvrtak i skupa otišli u Rusiju - ispričao nam je ranije Stavros.

Nažalost, ni tu njegovim problemima nije bio kraj. Jasminov sin Krešo boluje od hidrocefalusa, a pjevač se svojedobno prisjetio kako su prošli kroz taj dio pakla.

- Hvala Bogu, zahvaljujući dvama doktorima s Rebra, na mom su sinu napravili jedan eksperiment. Ima sad jednu pumpu koja mu regulira vodu u mozgu. Probili su mu dio glave nekako gdje sad taj likvor sam od sebe odlazi. Tako da, Bogu hvala, sad je sve u redu. Stvarno smo se napatili i žena, i ja, i on sve ove godine. Više ne znam koliko je imao operacija na glavi, ne želim to ni spominjati - objasnio je Stavros za Slobodnu Dalmaciju.

Da mu je netko u djetinjstvu rekao da će biti velika pjevačka zvijezda, Stavros mu ne bi vjerovao. Bio je siguran da će biti među najboljim nogometašima svijeta. Živio je kraj starog Hajdukova placa, tamo se igrao.

- Trenirao sam u Hajduku i bio velika nada. Pokojni trener je rekao mom ocu da sam strašno talentiran. Međutim, moj otac je bio glazbenik, svirao u je u splitskom HNK, a majka je pjevala u operi. Tata je mislio da su nogometaši probisvijeti. Natjerao me na klavir, koji sam mrzio. Dolazio bih oznojen pa se profesorica žalila tati da znojav i zadihan ne mogu svirati Bacha. Rekla mu je ili nogomet ili glazba a tata je zabranio nogomet - pričao nam je Stavros.

Mislio je da će biti nogometaš, a postao je najtraženiji bubnjar Jugoslavije. Sviranje klavira njegovu ocu nije bilo dovoljno, pa ga je nakon završene škole klavira natjerao da upiše još i kontrabas.

- I to sam mrzio, a bio sam najbolji u klasi. Tata me potom htio dati na akademiju u Milano. Rekao sam mu da će sve biti kako on kaže do moje 18., a onda će sve biti po mojemu - govorio je pjevač.

