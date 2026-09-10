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DUGOOČEKIVANI NASTUP

Jasna Zlokić nastupa u Tvornici kulture u Zagrebu, evo i kada

Piše 24sata,
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Jasna Zlokić nastupa u Tvornici kulture u Zagrebu, evo i kada
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Foto: Davor Dragicevic
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Zajedno sa svojim iznimnim pratećim bendom, publiku će još jednom podsjetiti na pjesme i stihove kojima je obilježila desetljeća hrvatske glazbene scene

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Točno mjesec dana dijeli nas od novog koncertnog susreta Jasne Zlokić i njene publike - u subotu 10. listopada stiže u Tvornicu kulture, čime treću godinu zaredom nastavlja sada već tradiciju samostalnog jesenskog koncerta u Zagrebu. Preostali manji broj ulaznica dostupan je u prodaji putem sustava Eventim.

Foto: Davor Dragicevic

Zajedno sa svojim iznimnim pratećim bendom, publiku će još jednom podsjetiti na pjesme i stihove kojima je obilježila desetljeća hrvatske glazbene scene: "Skitnica", “Ja sam ti jedini drug”, "Na obali", "Pismo", "Adio bella", "Putevima vjetra", "Vela Luka"...samo su neki od naslova koji u koncertnoj atmosferi uz njenu dovitljivu duhovitost poprimaju novu dimenziju.

Nadolazeći koncert u Tvornicu stiže u trenutku kada Jasna bilježi i novu veliku potvrdu svoje glazbene sveprisutnosti. Nedavno je objavila upečatljivi duet s jednom od najtraženijih mladih zvijezda, Jakovom Jozinovićem, a njihov zajednički singl "Ljudi poput nas" dosegnuo je #1 poziciju službene radijske HR Top 100 liste. Ova naizgled neočekivana suradnja donijela je spoj iskustva i mladenačke energije koji je oduševio radijski eter i publiku svih generacija.

Foto: Davor Dragicevic

Kroz više od šest desetljeća glazbene karijere Jasna Zlokić surađivala je s brojnim renomiranim skladateljima i autorima, poput Zdenka Runjića, Rajka Dujmića, Arsena Dedića, Đorđe Novkovića…, te nastupala na gotovo svim značajnim glazbenim festivalima ovih prostora, uključujući Splitski festival, Zagrebfest, Vaš šlager sezone… Neka od njenih istaknutijih priznanja su i proglašenja Pjevačicom godine 1984. i 1989.

Foto: Davor Dragicevic

Njezina diskografija obuhvaća više od 20 albuma, od kojih su pojedina izdanja postigla dijamantnu i platinastu nakladu. U 2010. godini objavila je hvaljeni album “Dueti” s kojim je ostvarila i nominaciju za glazbenu nagradu Porin. Nakon desetogodišnje diskografske pauze, 2020. godine vratila se na glazbenu scenu s pjesmom "Potrošilo nas vrime", nakon čega je uslijedila nagrada Zlatni Studio za Pjevačicu godine, a 2024. godine objavila je i singl "Tko to zove ime moje". Nagrađena je i prestižnim priznanjem Cesarica Legend za svoj neprocjenjiv doprinos hrvatskoj glazbi. 

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